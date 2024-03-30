Hangi faktörler Dogecoin’in (DOGE) 1 dolara yükselmesine yol açabilir. Bu yazımızda DOGE’un 1 doların üzerine yükselmesine yol açabilecek faktörlere yakından bakacağız.

Özet:

DOGE fiyatı kısa bir süre önce 0,2 doların üzerine yükseldi. Doğal olarak DOGE fiyatının 1 dolara yükselip yükselemeyeceğine dair tartışmalar başladı. DOGE’un gelecekteki fiyat performansı üzerinde rol oynayabilecek bir çok faktör var. Yazımızda ChatGPT’nin bu konudaki görüşlerine yer vereceğiz.

Öte yandan Shiba Inu (SHIB) son bir aylık zaman diliminde %200’ün üzerinde değer kazandı. Doğal olarak bu durum, SHIB’in piyasa değerinin DOGE’un piyasa değerini geçip geçemeyeceğine dair tartışmalara yol açtı.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük memecoin’i DOGE, son dönemde yükselişe geçti. Son bir haftalık zaman diliminde DOGE %30 oranında değer kazandı ve 0,2 doların üzerine yükseldi. Bu yükseliş, DOGE’un yıllardır beklenilen 1 dolarlık fiyat seviyesine yükselip yükselmeyeceğine dair tartışmalara yol açtı.

ChatGPT, DOGE’un 1 dolara yükselme ihtimalini göz ardı etmiyor. ChatGPT’ye göre çeşitli faktörler, DOGE’un 1 doların üzerine yükselmesine yol açabilir. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka botu, bu konudaki en önemli faktörün “benimsenme” olduğunu söyledi. ChatGPT bu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Eğer Dogecoin kullanım alanlarını genişletmeye devam eder ve bir ödeme yöntemi olarak ya da diğer hizmetler için daha geniş bir kabul görürse, bu durum fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Tesla CEO’su Elon Musk, geride bıraktığımız haftalarda Almanya’da yaptığı bir halka seslenişte, gelecekte Tesla’nın DOGE’u ödeme yöntemi olarak kabul edebileceğini açıkladı.

Şimdiye kadar her fırsatta DOGE’a destek veren ve DOGE’un favori kripto para birimi olduğunu belirten Elon Musk, Berlin’deki Tesla üretim tesisinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir noktada Tesla için Dogecoin ödemelerini kabul etmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama şu anda Tesla yan ürünlerini DOGE ile alabilirsiniz ki bu harika bir şey. Dogecoin aya gidecek. Biliyor musunuz, Dogecoin halkın kriptosu, onu destekleyeceğim. Pek çok zengin insan Bitcoin’i destekliyor ama fabrikalarda çalışan insanlar dogecoin’i desteklememi isterse desteklerim.

ChatGPT’ye göre Elon Musk’ın veya diğer önde gelen şirketlerin ve isimlerin DOGE’a destek vermesi, varlığın fiyatında ciddi yükselişlere yol açabilir.

ChatGPT’ye göre kripto para piyasasındaki trendler de DOGE fiyatı üzerinde etkili olacak. Yapay zeka botu, piyasadaki boğa sezonunun devam etmesinin, memecoin’lerde de yükselişe yol açabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki ay Bitcoin’de blok ödülü yarılanması gerçekleşecek. Bazı analistler, kripto para piyasasındaki asıl boğa sezonunun blok ödülü yarılanmasının ardından gerçekleşeceğine inanıyor.

ChatGPT’ye göre DOGE fiyatının geleceğinde kritik rol oynayabilecek diğer faktörler arasında teknolojik gelişmeler, düzenleyici ortam, yatırımcı duyarlılığı ve ekonomik koşullar yer alıyor.

SHIB, DOGE’u Geçebilir mi?

Son dönemde kritik yükselişler yaşayan bir diğer memecoin de Shiba Inu (SHIB). Son bir aylık zaman diliminde %200’ün üzerinde değer kazanan SHIB böylelikle DOGE’un piyasa değerini geride bırakmaya çok yaklaştı. Öyle ki bir noktada SHIB’in piyasa değeri 25 milyar doları aştı.

ChatGPT’ye ayrıca SHIB’in DOGE’u geçip geçemeyeceğini sorduk. ChatGPT bu ihtimalin Shiba Inu’nun topluluğunu genişletip genişletemeyeceğine bağlı olduğunu söyledi.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere SHIB şu anda memecoin’ler arasında en güçlü topluluğa sahip. Onu Dogecoin ve Pepe Coin takip ediyor.

Shiba Inu (SHIB) başlangıçta “Dogecoin Katili” olarak adlandırılıyordu. Ancak yıllar içerisinde büyük bir dönüşüm yaşayan SHIB bir memecoin’den bir kripto para ekosistemine evrildi. 2023 yılında kendi katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’u piyasaya süren Shiba Inu (SHIB) bu anlamda birçok önemli kilometre taşını da geride bıraktı.

Örnek vermek gerekirse kısa bir süre önce Shibarium’daki toplam işlem sayısı 400 milyonu aştı. Shibarium hakkında daha fazlasını öğrenmek için “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.