2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasının yarattığı belirsizlik doğal olarak XRP’yi de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle 2024 yılında DOGE’un, XRP’nin piyasa değerini geçebileceği tartışılıyor.

XRP şu anda 29 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 8. kripto para konumunda. DOGE ise 22,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle 10. sırada yer alıyor.

Hukukçular, Ripple-SEC davasının 2024 yılının yaz aylarında sonuçlanabileceğini tahmin ediyor. Davanın sonucu, XRP fiyatı üzerinde çok sert dalgalanmalara yol açabilir.

Bununla birlikte olası senaryolardan biri de DOGE’un piyasa değerinin, XRP’yi geride bırakması. Bu yazımızda DOGE’un XRP’yi geçmesine yol açabilecek 7 faktöre yakından bakacağız.

Elon Musk, favori kripto para biriminin DOGE olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Tüm dünyanın yakından tanıdığı bir ismin DOGE’a verdiği destek, projenin güvenilirliğini ve tanıtımını arttırıyor. XRP’nin DOGE’un önünde kalabilmesi için benzer bir karizmaya sahip bir destekçiye ihtiyacı var.

