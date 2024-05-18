2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasının yarattığı belirsizlik doğal olarak XRP’yi de olumsuz etkiliyor. Bu nedenle 2024 yılında DOGE’un, XRP’nin piyasa değerini geçebileceği tartışılıyor.

XRP şu anda 29 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 8. kripto para konumunda. DOGE ise 22,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle 10. sırada yer alıyor.

Hukukçular, Ripple-SEC davasının 2024 yılının yaz aylarında sonuçlanabileceğini tahmin ediyor. Davanın sonucu, XRP fiyatı üzerinde çok sert dalgalanmalara yol açabilir.

Bununla birlikte olası senaryolardan biri de DOGE’un piyasa değerinin, XRP’yi geride bırakması. Bu yazımızda DOGE’un XRP’yi geçmesine yol açabilecek 7 faktöre yakından bakacağız.

1- Elon Musk Etkisi

Elon Musk, favori kripto para biriminin DOGE olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Tüm dünyanın yakından tanıdığı bir ismin DOGE’a verdiği destek, projenin güvenilirliğini ve tanıtımını arttırıyor. XRP’nin DOGE’un önünde kalabilmesi için benzer bir karizmaya sahip bir destekçiye ihtiyacı var.

The circle will be complete

pic.twitter.com/QkT7K9QBJF — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2024

XRP için bu isim Gary Gensler olabilir. Zira SEC Başkanı’nın görev süresi boyunca sert bir şekilde Ripple’ı ve XRP’yi hedef alması, projenin küresel finans sektörü için ne denli yıkıcı olabileceğini ve gelecekteki potansiyelini yansıtıyor.

Dogecoin 2019 yılının Nisan ayında 0,003 dolar seviyesinde işlem görüyordu. O dönemde Elon Musk “Tesla benim en sevdiğim kripto para olabilir. çok havalı.” ifadelerini kullandı. Elon Musk’ın bu açıklamasının ardından Dogecoin (DOGE) beş yıl içerisinde %4.600 oranında değer kazandı. Bu da yıllık %920’lik yatırım getirisi anlamına geliyor.

2- Dogecoin Balianalarının Yatırımları Arttı

Dogecoin balinaları tarafından gerçekleştirilen sermaye girişleri 4 Mayıs’ta 24 saatlik zaman diliminde %582 oranında arttı. XRP balinaları ise düşüş beklentisiyle varlıklarını borsalara taşıyor.

Dogecoin odaklı içerikler üreten YouTube kanalı Crypto Daily Trade Signals, IntoTheBlock verilerine atıfta bulunarak DOGE balinalarının sermaye girişleri 129.63 milyon DOGE’den 754.75 milyon DOGE’ye yükselerek yaklaşık 116.98 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan XRP balinaları Mayıs ayında borsalara büyük miktarda varlık transfer etti. 5 Mayıs’ta Bitstamp borsasına 14,9 milyon dolar değerinde 28.240.000 XRP taşındı. Kripto para topluluğu bu gelişmeyi bir düşüş sinyali olarak yorumladı.

Öte yandan 12 Mayıs’ta Whale Alert bilinmeyen bir cüzdandan Bitstamp borsasına 30.230.000 dolar değerinde XRP taşındığını bildirdi.

3- Tesla Dogecoin (DOGE) Ödemelerini Kabul Etmeye Başladı

Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla yıllardır şapa ve tişört ödemeleri için DOGE ödemelerini kabul ediyordu. Tesla kısa bir süre önce otomobil ve kamyonlar için DOGE ödemelerini kabul etmeye başladı. Bu gelişmenin ardından DOGE fiyatı %21 oranında artış yaşadı.

Elon Musk, Mart ayında yaptığı bir açıklamada Tesla’nın gelecekte Dogecoin ödemelerini kabul edebileceğinin sinyallerini vermişti.

XRP’nin geliştiricisi Ripple da yıllar içerisinde birçok stratejik ortaklığa ve satın almaya imza atarak ekosistemini genişletti. Ancak bu ortaklıkların büyük bir kısmı, büyük yabancı bankalar ve hükümetlerle yapıldı. Bu nedenle XRP’nin bu ortaklıklar nedeniyle değer kazanması yıllar sürebilir.

Tesla’nın yanı sıra DOGE’u ödeme yöntemi olarak kabul eden şirketler arasında Microsoft, AMC, Twitch ve Newegg yer alıyor.

4- Memecoin Trendi

Memecoin’ler yıllar içerisinde astronomik yükselişler yaşayarak yalnızca kripto para topluluğunda değil ana akımda da dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Birçok memecoin geniş topluluklara sahip ve güçlerini topluluklarından alıyor.

Ripple’ın XRP’si ise merkezi olmamasına rağmen Dogecoin’e kıyasla bir geleneksel banka gibi görünüyor ve yakın gelecekte popülaritesini arttırmak için bir memecoin başlatmayı planlamıyor.

2023 yılında en iyi performans gösteren kripto paralar, memecoin’ler oldu. 2024 yılının ilk çeyreğine ise PopCat adlı bir memecoin damga vurdu.

5- Memecoin’lerin Benimsenmesi Artıyor

New York ETF fon yöneticisi VanEck bu ay MarketVector Meme Coin Endeksini başlattı. Endekste yer alan altı para biriminden beşi köpek temalı memecoin’lerden oluşuyor.

VanEck's @MarketVector launches $MEMECOIN index, top 6 assets, 30% cap.

Warns potential customers: "These coins are intended for entertainment purposes" pic.twitter.com/ihjhfCNIR4 — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) May 8, 2024

6- Proof-of-Work’ün Gücü

Memecoin’lerin devasa kayıplar yaşadığı günlerde dahi Dogecoin (DOGE) Proof-of-Work fikir birliği algoritması nedeniyle düşüşlere daha fazla direnç gösteriyor.

Zira Dogecoin, 2009’da piyasaya sürülen Bitcoin’in bir hard fork’u olarak 2013 yılının Aralık ayında piyasaya sürüldü ve Bitcoin’le aynı mantıkla üretiliyor. DOGE madencilikle üretilen bir kripto para birimi ve bu nedenle üretimi için elektrik enerjisi gerekiyor. Bu da DOGE’daki enflasyonu nispeten önlemeye ve satın alma gücünü korumaya yardımcı oluyor.

The future of toilet paper pic.twitter.com/I5THg684tz — Arsen | Bitcoin Therapy 📧 (@satoshibaggins) May 9, 2024

7- Fed Faiz İndirimine Gidebilir

Fed, önümüzdeki Haziran ayında tekrar faiz oranlarını sabit tutabilir. Ancak İngiltere Merkez Bankası’nın önümüzdeki ay faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Pek çok ekonomist, analiz ve yorumcu, ABD TÜFE verilerindeki düşüşün Mayıs ve Haziran aylarında devam etmesi halinde Fed’in bu yıl faiz indirimine gidebileceğini düşünüyor.

Mart ayında ABD hükümetini altı ay daha finanse etmek için çıkarılan 1,2 trilyon dolarlık son harcama tasarısının ardından, Washington yıllık 2,4 trilyon dolar harcamaya hazırlanıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi, genellikle enflasyondan korunmak için güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle sonuçlanabilir. Elbette bu ihtimal, BTC ve DOGE gibi madencilik altyapısına sahip kripto paralara da fayda sağlayacaktır.

Sonuç

Piyasaların gelecekte nasıl bir performans göstereceğini tahmin etmek mümkün değil. Ancak yukarıdaki faktörler, 2024 yılında DOGE’un XRP’den daha iyi bir performans gösterebileceğinin işareti olarak yorumlanıyor.