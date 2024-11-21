Dogecoin (DOGE), Kasım ayında kaydettiği %140’lık yükselişle kripto para dünyasında dikkatleri yeniden üzerine çekti. Şu anda kripto para topluluğu DOGE’nin 2021’de kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,74 doları tekrar test edip etmeyeceğini tartışırken ayrıca 1 dolar hedefi de gündemde.

Dogecoin (DOGE) Fiyat Hedefleri

DOGE, Kasım ayından bu yana %140 değer kazanarak 0,40 dolar seviyesine ulaştı. Kripto analisti DonAlt, bu yükselişin bir “ikinci ayağı” olabileceğini belirtti ve DOGE’nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,74 doları aşabileceğini söyledi.

Piyasa duyarlılığı da bu iyimserliği destekliyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda %81 seviyesinde ve yükselen OBV (Bakiye Hacmi) göstergesi yatırımcı ilgisinin arttığını işaret ediyor. Ancak RSI’nin aşırı alım bölgesinde bulunması ve Dogecoin’in tarihsel volatilitesi, dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

DOGE 1 Dolara Ulaşabilir mi?

DOGE’nin 1 dolara ulaşma yolunda iki senaryo öne çıkıyor:

Konsolidasyon Süreci: DOGE’nin 0,40 ila 0,50 dolar arasında güçlü bir destek oluşturması, ihtiyatlı yatırımcıları cezbedebilir ve istikrarlı bir yükseliş için zemin hazırlayabilir. Momentum Odaklı Ralli: Spekülatif ilgi ve büyük yatırımcıların (balinaların) aktiviteleri, DOGE’yi 0,74 doları aşarak hızla 1 dolara taşıyabilir.

Ancak 1 dolar hedefine ulaşmak, Dogecoin’in piyasa değerinin 140 milyar doları aşmasını gerektiriyor ki bu da mevcut temellerle oldukça iddialı bir hedef. Yine de Kasım rallisinin momentumu bu hedefi ulaşılmaz olmaktan çıkarabilir.

100 Milyar Dolarlık Piyasa Değeri Mümkün mü?

Dogecoin şu anda 57 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. 100 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmak için fiyatın neredeyse ikiye katlanması gerekiyor. Balina birikimleri, medya ilgisi ve ödeme sistemleri gibi sektörlerdeki benimsenme, bu büyümeyi tetikleyebilir.

Popüler kripto analisti Master Kenobi, bu hedefin sadece finansal bir başarı değil, aynı zamanda Dogecoin topluluğu için kültürel ve psikolojik bir zafer olacağını belirtti. Ancak bu seviyeyi korumak için spekülasyonun ötesinde gelişmeler yaşanması gerekiyor.

Dogecoin, tarihsel olarak kısa vadeli ralliler ve ardından gelen keskin düşüşlerle biliniyor. Temel büyüme olmadan, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmak ve bunu sürdürmek zor olabilir.

DOGE topluluğu ve yatırımcıları için 1 dolar ve 100 milyar dolarlık piyasa değeri, heyecan verici ama dikkat gerektiren hedefler olmaya devam ediyor.