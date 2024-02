Dogecoin ağındaki büyümenin devam etmesi DOGE fiyatında kayda değer yükselişlere yol açabilir.

Dogecoin ağı 2023 yılında beklentilerin altında bir performans sergilemişti. Önde gelen kripto para analitik platformu Intotheblock’un verileri son dönemde Dogecoin’de ağ aktivitesi önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Veriler, lider memecoin Dogecoin ağında yeni oluşturulan cüzdan adreslerinin sayısı geride bıraktığımız hafta %1.100 oranında arttı.

Intotheblock verilerine göre 29 Ocak’ta Dogecoin ağında 247.240 yeni cüzdan adresi oluşturuldu ve böylelikle Dogecoin önemli bir kilometre taşına ulaştı. Dogecoin’in ağ aktivitesindeki bu artış, DOGE fiyatının nispeten sakin kaldığı bir dönemde gerçekleşti.

Popüler memecoin DOGE son 24 saatlik zaman diliminde %0,95 oranında değer kaybetti. Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük 10. kripto para konumunda olan DOGE, son bir aylık süreçte yaklaşık %13 oranında değer kaybı yaşadı. Dolayısıyla kripto para piyasasının toparlanma eğiliminde olduğu bu süreçte DOGE’un düşüş yaşaması dikkat çekiyor.

2023 yılında büyük bir patlama yaşayan BRC-20 trendinin ardından DRC-20 standartının geliştirilmesi, Dogecoin ağının büyümesinde önemli bir rol oynadı. Sonuç olarak ayı sezonu sırasında Dogecoin’in ağ aktivitesi önemli ölçüde arttı.

DRC-20 standartının kullanıma sunulmasını takip eden birkaç ay içerisinde Dogecoin ağındaki adres sayısı 5 milyonu aştı. Ağ büyümesi o dönemde DOGE fiyatına etki etmese de 29 Ocak’ta ulaşılan dönüm noktasının farklı bir etki yaratması bekleniyor.

Önde gelen kripto para analistlerinden Ali Martinez de Dogecoin’deki sürdürülebilir ağ büyümesinin gelecekte DOGE fiyatı üzerinde olumlu etki yaratabileceğini öngörüyor.

The #Dogecoin network is witnessing a remarkable surge in growth, with new addresses increasing by a staggering 1,100% over the past week!

On January 29 alone, a record-breaking 247,240 new #DOGE addresses were created, marking an all-time high. A sustained uptrend in network… pic.twitter.com/7tNAPzJaP2

— Ali (@ali_charts) January 30, 2024