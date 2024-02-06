Dogecoin fiyatı sıkışıp kalmışken, cüzdanları rekor büyüme kaydediyor.

Dogecoin fiyatı, kısa süreli kırılmaya rağmen 0,08 dolar seviyesinde ciddi bir direnç ile karşılaştı. Tarihin ilk memecoin’i, kripto piyasasının geri kalanıyla birlikte hareket etmedi.

Yine de bu durum, blockchain ağını çeşitli göstergeler bakımından büyümekten alıkoymadı.

Dogecoin Ağı Hareketli

Dogecoin’in değeri 9 Aralık’ta ulaştığı kısa süreli tepeden itibaren yüzde 23 azaldı. Buna rağmen, boş olmayan DOGE cüzdanlarının sayısı yüzde 7,3 artış gösterdi ki bu oran, on yıllık blockchain ağının tarihinde görülen en yüksek büyüme oranını temsil ediyor.

Zincir üstü analitik platformu Santiment’in son analizine göre, ağa yalnızca geçtiğimiz iki haftada 414 bin yeni cüzdan katıldı. Bunların çoğunu 0,001-1 arası DOGE içeren cüzdanlar oluşturuyor.

🐶 #Dogecoin's value is -23% since its top on Dec. 9th. But the #memecoin's wallets with >0 $DOGE coins has been growing at the fastest rate in the network's decade long history. 413.8K new wallets, mostly holding 0.001-1 $DOGE, have been added in 2 weeks. https://t.co/GjDghuB9H9 pic.twitter.com/l6Pv0KvkKW — Santiment (@santimentfeed) February 6, 2024

Dogecoin ağında 29 Ocak’ta 247.240 yeni DOGE adresi oluşturulması, bir günde oluşturulan yeni cüzdan sayısı bakımından da rekoru temsil ediyor. Blockchain ağının istikrarlı şekilde büyümesi, 0,078 dolar civarında tökezlemesine rağmen, DOGE’un gelecekte çok daha pozitif fiyat hareketleri göstereceğinin ipuçlarını veriyor olabilir.

Intotheblock’un kârda olan yatırımcı analizi, Dogecoin’in bu bakımdan da diğer memecoin’leri geride bıraktığını ortaya koyuyor. Kârda olan Dogecoin yatırımcılarının oranı yüzde 46,94 iken, SHIB için bu oran yüzde 27,11, PEPE için yüzde 24,81, FLOKİ için ise yüzde 16,11 ölçülüyor.

Dogecoin’in geride kaldığı ölçüt ise balina yoğunlaşması. Balinalarda toplanan coin’lerin toplam coin sayısına oranı SHIB için yüzde 62,42, PEPE için yüzde 48,01, FLOKI için ise yüzde 69 ölçülürken, Dogecoin için oran yüzde 43,75’te kalıyor. Bu konuda sektöre yüzde 69,27 ile Wojak (WOJAK) ve yüzde 68,01 ile Akita Inu (AKITA) liderlik ediyor.

Memecoin’ler arasında en çok yatırımcıya sahip olan kripto para da Dogecoin. 29 Ocak itibarıyla 387 bin yatırımcıya ulaşan Dogecoin, bu konuda aralık sonu itibarıyla toplam yatırımcı sayıları 576 bin ölçülen diğer memecoin’lere önemli bir fark atıyor.

SpaceX, DOGE Kabul Edecek

SpaceX, aya gidilecek DOGE-1 Mission görevi yeniden planlanırken ödemeleri Dogecoin (DOGE) olarak almayı kabul etti. Geometric Energy Corporation (GEC) CEO’su Samuel Reid, görev tarihinin bir kez ertelenmesinden sonra yapılan yeniden rezervasyonlarda DOGE’un kullanılacağını açıkladı.

Dogecoin genelde X, Tesla ve SpaceX gibi Elon Musk’ın şirketlerinden gelen ödemeyle ilişkili haberler ile birlikte yükseliyor, fakat bu haber DOGE fiyatına bir etkide bulunmadı. Beklenen etkinin görülmemesinin ardında, bu şirketlerde kriptonun yayılmasına duyulan heyecanın, geçmiş hayal kırıklıkları sonrasında sönmesi yatıyor olabilir.

Öte yandan DOGE, Hindistan piyasasında, özellikle de 26-35 yaş aralığında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Sektörün uzmanlarına göre DOGE, söz konusu yaş aralığı için Bitcoin’e kıyasla daha cazip bir yatırım aracı haline geldi. Mevzubahis grup, ülkedeki 19 milyon kripto para yatırımcısının yüzde 40’ını oluşturuyor.