Dogecoin fiyatı sıkışıp kalmışken, cüzdanları rekor büyüme kaydediyor.

Dogecoin fiyatı, kısa süreli kırılmaya rağmen 0,08 dolar seviyesinde ciddi bir direnç ile karşılaştı. Tarihin ilk memecoin’i, kripto piyasasının geri kalanıyla birlikte hareket etmedi.

Yine de bu durum, blockchain ağını çeşitli göstergeler bakımından büyümekten alıkoymadı.

Dogecoin’in değeri 9 Aralık’ta ulaştığı kısa süreli tepeden itibaren yüzde 23 azaldı. Buna rağmen, boş olmayan DOGE cüzdanlarının sayısı yüzde 7,3 artış gösterdi ki bu oran, on yıllık blockchain ağının tarihinde görülen en yüksek büyüme oranını temsil ediyor.

Zincir üstü analitik platformu Santiment’in son analizine göre, ağa yalnızca geçtiğimiz iki haftada 414 bin yeni cüzdan katıldı. Bunların çoğunu 0,001-1 arası DOGE içeren cüzdanlar oluşturuyor.

🐶 #Dogecoin's value is -23% since its top on Dec. 9th. But the #memecoin's wallets with >0 $DOGE coins has been growing at the fastest rate in the network's decade long history. 413.8K new wallets, mostly holding 0.001-1 $DOGE, have been added in 2 weeks. https://t.co/GjDghuB9H9 pic.twitter.com/l6Pv0KvkKW

— Santiment (@santimentfeed) February 6, 2024