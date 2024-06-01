Son dönemde memecoin’lere yönelik ilgi artarken Dogecoin ise sessizliğe bürünmüş durumda. CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte DOGE fiyatı %5,7 oranında düşüş yaşadı. DOGE şu anda 0,1593 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGE’un zayıf performansına rağmen veriler, balinaların yülü miktarda DOGE biriktirdiğini gösteriyor. Öyle ki balinalar son 72 saatte 112 milyon dolar değerinde yaklaşık 700 milyonun DOGE satın aldı.

Balinalar DOGE Biriktiriyor

Aylık bazda %17’nin üzerinde değer kazanan DOGE, son bir haftalık süreçte ise %5,7 oranında düşüş yaşadı. Ancak görünüşe bakılırsa balinalar bu düşüşü satın alma fırsatı olarak değerlendiriyor. Analist Ali Martinez, cüzdanında 100 milyon ile 1 milyar arasında DOGE tutan balinaların 29 Mayıs’tan bu yana 112 milyon dolarlık DOGE satın aldığını bildirdi.

Singapur merkezli kripto ticaret firması QCP Capital’e göre, yatırımcıların odağı yeni memecoin’lerden klasik memecoin projelerine kayıyor. Dogecoin’in yanı sıra, Shiba Inu (SHIBA) ve Pepe (PEPE) gibi memecoin’lere yönelik ilgi yeniden artışa geçti.

CoinGecko verilerine göre en büyük 10 memecoin’in son bir ayda yaşadıkları yükselişler şu şekilde:

TRUMP: %256,8 BRETT: %190,5 PEPE: %115,1 FLOKI: %63 BONK: %43,3 BOME: %42,4 WIF: %23,4 DOGE: %22,8 SHIB: %12,7

SHIB ve PEPE Yükselişleri

Son iki haftalık süreçte 103 milyon dolar değerinde yaklaşık 4 trilyon SHIB, kripto para borsalarına transfer edildi. Bu gelişme, yatırımcıların SHIB’deki son fiyat hareketliliklerini değerlendirmek istediğini gösteriyor.

Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, 2023 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülmesinden bu yana 5 milyon blok işlemeyi başardı ve önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu süreçte Shibarium’da 417 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi ve cüzdan adreslerinin sayısı 1.8 milyonu aştı.

Son bir ayda en iyi performans gösteren memecoin’lerden biri olan PEPE de önemli balina aktiviteleri yaşıyor. Kısa bir süre önce bir balina, PEPE’den yaklaşık 5 milyon dolar kâr etti.