Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk, popüler memecoin Dogecoin’in (DOGE) en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor. İş insanının ne kadar DOGE sahibi olduğu da topluluğun sık tartıştığı konulardan biri.

Dogecoin geliştiricisi Mishaboar, Elon Musk’ın da adının karıştığı, DOGE ile ilgili bir söylentinin aslını ortaya koydu.

Dogecoin, daha önce arzının belirli balinalarda yoğunlaştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta bir balinanın, cüzdanında DOGE arzının yüzde 30’unu bulundurduğu konuşuluyordu.

Mishaboar (X kullanıcı adı @mishaboar), o cüzdanın aslında yatırım platformu Robinhood’a ait olduğunu doğruladı. Bir soğuk cüzdan olan söz konusu adres, kullanıcıların varlıklarına saklama hizmeti sunan bir borsa cüzdanı işlevi görüyor.

One of the biggest pieces of misinformation spread during the last bull market around #Dogecoin, with a disquieting push by folks like @cz_binance and genius youtubers, was that a single whale was holding 30% of the supply.

Everybody who had been around crypto for longer than a… pic.twitter.com/QSVKSCtwyq

— Mishaboar (@mishaboar) April 8, 2024