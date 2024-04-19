DOGE’un kısa vadede yükselişin eşiğinde olmasının nedenlerine göz atın.

Özet:

Geçtiğimiz hafta yüzde 23 düşen Dogecoin (DOGE), son 24 saatte yüzde 2’ye yakın değer kazandı.

Bir analiste göre bu düzeltme sağlıklı olabilir ve fiyat yükselişiyle sonuçlanabilir.

DOGE Düzeltmesi Sağlıklı Mı?

Piyasa değeri bakımından en büyük memecoin olan Dogecoin, kripto para piyasalarındaki güncel düzeltmeden epey etkilendi ve yedi günde yüzde 23 geriledi. Fakat yeniden yukarı yönelen DOGE, haber yayın saati itibarıyla 0,15 dolardan işlem görüyor.

Popüler analist JAVON MARKS da DOGE’un performansına değindi. Düzeltmeyi sağlıklı bir gerileme olarak tanımlayan analist, memecoin’in yıl başından beri gösterdiği güçlü performansa dikkat çekti.

JAVON MARKS, düzeltmenin Dogecoin için yüzde 315 ralliyi tetikleyerek, memecoin’i 0,65 dolar hedefine ulaştırabileceğini öne sürdü.

Mikybull Crypto ve Trader Tardigrade gibi diğer bazı analistler de DOGE’dan yükseliş bekliyor. Mikybull Crypto, “Gerçek boğa piyasası yakında başlıyor,” derken, diğer analist ise Dogecoin’in son yedi yılın en iyi döngüsünü geçirdiğini öne sürdü.

Trader Tardigrade, DOGE’un 40 dolara ulaşmasını dahi olası görüyor.

Bitcoin halving’e saatler kaldığı düşünülürse, DOGE gerçekten de rallinin eşiğinde olabilir. Madencilerin kazandığı BTC miktarını yarı yarıya azaltan halving, piyasa giren yeni BTC arzını daraltarak, kripto para fiyatlarında yükselişe yol açıyor.

Öte yandan, 20 Nisan DOGE Günü olarak da kutlanıyor. Kripto topluluğunun mizah amaçlı, nedensizce seçtiği gün, geçmişte olduğu gibi memecoin’i pozitif etkileyebilir.