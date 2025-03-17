Analistler, Dogecoin’in (DOGE) haziran ayına kadar 1,1 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Tarihsel fiyat hareketleri ve büyük yatırımcıların alımları, güçlü bir yükseliş trendinin sinyallerini veriyor.

Kripto analisti Master Kenobi, DOGE’nin mevcut fiyat hareketlerinin 2017 boğa piyasasına benzediğini belirtti. Eğer aynı yapı tekrar ederse, haziranın ilk haftalarında fiyatın 1.1 dolara ulaşması mümkün olabilir. Benzer şekilde, DOGECAPITAL adlı analist de Dogecoin’in dört yıllık döngülerde önemli destek seviyelerinden sıçradığını ve bu sefer de aynı modeli izleyebileceğini vurguladı.

Öte yandan, yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer gelişme, büyük balinaların son 24 saat içinde 1.4 milyardan fazla DOGE satın alması oldu. Arzın azalması, fiyat artışı için zemin hazırlayabilir.

💡 WHEN DOGE? The current pattern on the DOGE chart rhymes very well with the 2017 pattern. The bull market back then consisted of two roughly equal pumps, both in terms of value and duration. I’ve marked them on the chart on the left with two yellow, equal, and parallel lines… pic.twitter.com/Qra9wDan1o — Master Kenobi (@btc_MasterPlan) March 17, 2025

Dogecoin için bir diğer kritik faktör ise olası bir borsa yatırım fonu (ETF) olacak. Grayscale ve Bitwise gibi dev yatırım şirketleri, DOGE için spot ETF başvurusunda bulundu. Bloomberg analistlerine göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onay verme ihtimali yüzde 75 seviyesinde seyrediyor. Eğer bu gerçekleşirse, Dogecoin’e kurumsal yatırımcıların ilgisi artabilir ve fiyat yukarı yönlü ivmelenebilir.

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DOGE şu an 0.1722 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 2.1 değer kaybetti. Ancak yıllık bazda yüzde 19.5 yükselişte ve piyasanın genel performansına kıyasla güçlü kalmayı sürdürüyor.