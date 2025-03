Analistler, Dogecoin’in (DOGE) haziran ayına kadar 1,1 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Tarihsel fiyat hareketleri ve büyük yatırımcıların alımları, güçlü bir yükseliş trendinin sinyallerini veriyor.

Kripto analisti Master Kenobi, DOGE’nin mevcut fiyat hareketlerinin 2017 boğa piyasasına benzediğini belirtti. Eğer aynı yapı tekrar ederse, haziranın ilk haftalarında fiyatın 1.1 dolara ulaşması mümkün olabilir. Benzer şekilde, DOGECAPITAL adlı analist de Dogecoin’in dört yıllık döngülerde önemli destek seviyelerinden sıçradığını ve bu sefer de aynı modeli izleyebileceğini vurguladı.

Öte yandan, yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer gelişme, büyük balinaların son 24 saat içinde 1.4 milyardan fazla DOGE satın alması oldu. Arzın azalması, fiyat artışı için zemin hazırlayabilir.

💡 WHEN DOGE?

The current pattern on the DOGE chart rhymes very well with the 2017 pattern. The bull market back then consisted of two roughly equal pumps, both in terms of value and duration. I’ve marked them on the chart on the left with two yellow, equal, and parallel lines… pic.twitter.com/Qra9wDan1o

— Master Kenobi (@btc_MasterPlan) March 17, 2025