Kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan toparlanmayla birlikte DOGE 0,20 dolarla son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte DOGE’nin piyasa değeri ise 30 milyar doların üzerine çıkarak onu piyasanın sekizinci en büyük kripto parası konumuna yükseltti.

Kripto para analistleri, Dogecoin’deki son yükselişin yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olabileceğini değerlendiriyor.

X kullanıcısı Henry, DOGE’nin 2024 yılının Eylül ayında benzer bir yükseliş yaşadığını ve ardından fiyatın 0,40 doların üzerine çıktığını hatırlattı. Analiste göre benzer bir senaryo gerçekleşirse DOGE 0,50 dolara, hatta 1 dolara kadar yükselebilir.

Last time It did similar thing was at Sep 24.

CryptoELlTES isimli piyasa analisti, DOGE için daha iyimser bir tahminde bulunarak fiyatın 10 kat artarak 2 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

Rekt Capital ise DOGE’nin haftalık kapanışını 0,22 doların üzerinde yapması halinde, son haftalardaki fiyat hareketinin Mart ayındaki zirvelerin güçlü bir test süreci olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

If $DOGE is able to reclaim and/or Weekly Close above $0.22 (green, Pre-Halving highs)…

Then the price action below $0.22 of the past few weeks will have been a downside deviation as part of a very volatile retest of March highs#DOGE #Crypto #Dogecoin pic.twitter.com/vDnfEME6rq

