Kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan toparlanmayla birlikte DOGE 0,20 dolarla son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte DOGE’nin piyasa değeri ise 30 milyar doların üzerine çıkarak onu piyasanın sekizinci en büyük kripto parası konumuna yükseltti.

DOGE İçin Yeni Hedefler

Kripto para analistleri, Dogecoin’deki son yükselişin yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olabileceğini değerlendiriyor.

X kullanıcısı Henry, DOGE’nin 2024 yılının Eylül ayında benzer bir yükseliş yaşadığını ve ardından fiyatın 0,40 doların üzerine çıktığını hatırlattı. Analiste göre benzer bir senaryo gerçekleşirse DOGE 0,50 dolara, hatta 1 dolara kadar yükselebilir.

$DOGE huge breakout starting imo. Last time It did similar thing was at Sep 24. 50¢ next, then $1.00 Trust the cycle 🔁 pic.twitter.com/q7oiQTkOjg — Henry (@LordOfAlts) March 26, 2025

CryptoELlTES isimli piyasa analisti, DOGE için daha iyimser bir tahminde bulunarak fiyatın 10 kat artarak 2 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

Rekt Capital ise DOGE’nin haftalık kapanışını 0,22 doların üzerinde yapması halinde, son haftalardaki fiyat hareketinin Mart ayındaki zirvelerin güçlü bir test süreci olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

If $DOGE is able to reclaim and/or Weekly Close above $0.22 (green, Pre-Halving highs)… Then the price action below $0.22 of the past few weeks will have been a downside deviation as part of a very volatile retest of March highs#DOGE #Crypto #Dogecoin pic.twitter.com/vDnfEME6rq — Rekt Capital (@rektcapital) March 26, 2025

Balinalardan Güçlü Hamleler

Dogecoin’in yükselişiyle birlikte, büyük yatırımcılar yani balinalar da harekete geçti. Kripto analisti Ali Martinez, son iki hafta içinde 200 milyondan fazla DOGE satın alındığını ve bu miktarın 41 milyon doların üzerinde bir yatırım anlamına geldiğini ifade etti.

Whales have accumulated over 200 million #Dogecoin $DOGE in the past two weeks, showing strong confidence despite recent volatility. pic.twitter.com/hWtzq7BtYP — Ali (@ali_charts) March 25, 2025

Analiste göre büyük yatırımcıların DOGE’ye olan güveni güçlü kalmaya devam ediyor. Ayrıca, bu tür büyük ölçekli alımlar küçük yatırımcıların da DOGE’ye yönelmesini sağlayarak fiyat üzerinde pozitif etki yaratabilir.

Dogecoin’deki arzın azalması, arz şoku yaratarak fiyatların yükselmesine neden olabilir. Talebin sabit kalması halinde DOGE’nin yeni bir yükseliş trendine girmesi mümkün görünüyor.

0,22 Dolar Seviyesi Kritik

Önümüzdeki süreçte 0,22 dolar seviyesi kritik bir direnç noktası olarak takip edilecek. Eğer DOGE bu seviyeyi aşmayı başarırsa, analistlere göre 0,50 dolara kadar yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.