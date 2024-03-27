Analistler Dogecoin (DOGE) fiyatının 1 dolarlık kilometre taşına ulaşacağına inanıyor.

Özet:

Dogecoin (DOGE) fiyatı son bir hafta içerisinde %38,6 oranında değer kazandı ve diğer birçok kripto para biriminden daha iyi bir performans sergiledi. DOGE fiyatında yaşanan söz konusu yükseliş, gizemli balinalar tarafından yapılan devasa boyuttaki DOGE transferleriyle aynı dönemde geldi.

Kripto para piyasası geride bıraktığımız hafta itibariyle toparlanmaya başladı. Bu süreçte en iyi performans gösteren kripto paralardan biri de Dogecoin (DOGE) oldu. Son 7 günlük zaman diliminde %35 oranında değer kazanan DOGE böylelikle 0,19 dolar seviyesine kadar yükseldi.

DOGE son bir haftada kaydettiği performansla 3,6 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu süreçte Solana (SOL), Ripple (XRP) ve Binance Coin’in (BNB) işlem hacmi sırasıyla 3,5 milyar dolar, 1,8 milyar dolar ve 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DOGE’deki bu sert yükseliş, balina aktivitesindeki artışla aynı döneme denk geliyor. Whale Alert tarafından bildirildiği üzere kısa bir süre önce bir balina 180 milyon dolar değerinde 1milyar DOGE’lik transfer gerçekleştirdi. Whale Alert’in paylaşımının altına yorum yapan birçok kişi, söz konusu balina aktivitesinin yükseliş işareti olabileceğine dair görüşlerini paylaştı. Hatta bazıları söz konusu işlemin Elon Musk tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Tesla, SpaceX ve X’in patronu Elon Musk, her fırsatta Dogecoin’in (DOGE) favori kripto para birimi olduğunu ifade ediyor. Geride bıraktığımız haftalarda Elon Musk, Almanya’da yaptığı bir konuşmada Tesla’nın gelecekte DOGE’yi ödeme yöntemi olarak kabul edebileceğini açıkladı.

Elon Musk, konuşmasında “Dogecoin aya gidecek” ifadesini kullanarak varlığa olan desteğini sürdürdü.

Son dönemde önde gelen analistler de DOGE fiyat tahminlerine ve analizlerine ağırlık vermeye başladı. DonAlt kısa bir süre önce BTC paritesindeki konumuna bakarak varlığın 1 dolara yükselebileceğini iddia etti.

Son dönemde iyi performans gösteren tek memecoin Dogecoin (DOGE) değil. Shiba Inu (SHIB) da son bir haftalık zaman diliminde yaklaşık %20 oranında değer kazandı. Solana tabanlı memecoin Dogwifhat (WIF) ise bir haftalık zaman diliminde %60,3 oranında değer kazandı.