Dogecoin’de zincir üstü metrikler yükselişe işaret ediyor.

Son birkaç haftadır kripto para piyasasında hüküm süren yükseliş trendiyle birlikte %15 oranında değer kazanan DOGE, iyi bir performans sergiledi. En son zincir üstü analizler, en popüler memecoin DOGE’nin yeni bir yükseliş trendine hazırlandığını, gösteriyor.

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez tarafından yapılan bir zincir üstü analize göre DOGE işlemlerinde önemli bir artış yaşandı. Ali Martinez’e göre bu gelişme, kurumsal yatırımcıların ve balinaların popüler memecoin’e yönelik ilgisinin arttığını ve varlığın yakın gelecekte yeni bir boğa koşusuna başlayabileceğini gösteriyor.

IntoTheBlockchain verilerine göre ağdaki aktif adreslerin sayısında da kayda değer bir artış yaşandı. Dogecoin ağındaki aktif adres sayısı 106,1 bin ile bu yılın Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Dogecoin ağındaki yeni adres sayısı da 61.000 ile son altı ayın en yüksek seviyesinde. Dogecoin ağındaki işlem hacmi de 23 Kasım’da 1,04 milyon dolara yükselerek varlıktaki olumlu gidişatı doğruluyor.

🐶 #Altcoins are back in the green today, and data indicates there has been a massive amount of older $DOGE moving out of stagnant wallets today. Keep an eye on this, as well as the fact that 121 new 1M+ #Dogecoin wallets have popped up in the past month. https://t.co/OjXvbTEEf9 pic.twitter.com/zHMyiqBI7c

— Santiment (@santimentfeed) November 22, 2023