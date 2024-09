Bir analiste göre DOGE rallisi, altcoin sezonunu başlatacak.

Dogecoin (DOGE), geçtiğimiz bir ay boyunca sönük bir performans gösterdi. Memecoin, 0,1 dolar direncini kırma konusunda zorlandı.

Ancak kripto paraya gösterilen ilginin artmasıyla işler yakında değişebilir. Birçok analist DOGE’un yakında ralliye başlayacağını düşünüyor.

Bir blockchain ağında gerçekleştirilen işlem sayısının artması, ilgili blockchain’e gösterilen ilginin arttığını ve ağın daha fazla kullanıldığını ortaya koyuyor. İşlem sayısındaki artış, kripto paranın fiyatıyla ilgili de ipuçları veriyor.

Dogecoin ağında gerçekleştirilen haftalık toplam işlem sayısı, şubat ayında rekor kırdıktan sonra birkaç aydır düşüyordu. Ancak işlem sayısında geçtiğimiz hafta değişiklik yaşandı.

IntoTheBlock verilerine göre en büyük memecoin ağı, son yedi günde 1,93 milyon işlemi tamamladı. Bu sayı son üç aydır görülen en büyük değeri temsil ediyor.

DOGE, işlem sayısının rekor kırdığı şubat ve mart döneminde 0,2 dolardan işlem görüyordu. Dolayısıyla Dogecoin, mevcut durumda yeni bir ralliye hazırlanıyor olabilir.

Although still well below the February peak, this uptick is a promising sign for the $DOGE network. pic.twitter.com/9WfNMAaEZo

Popüler X analisti KALEO, yeni gönderisinde bir Dogecoin grafiği yayınladı. Grafikte birkaç aydır zayıf bir fiyat hareketi izleyen DOGE’un devasa bir ralliye hazırlandığı görülüyor.

#Dogecoin / $DOGE

Had someone ask me for a Dogecoin update…

Wish it was something sexier, but I still expect it to be rather boring for the next couple of months in the range I talked about in the last post in this thread.

2025 is gonna be lit though. pic.twitter.com/7dYwo0LhhC

— K A L E O (@CryptoKaleo) September 16, 2024