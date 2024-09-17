Bir analiste göre DOGE rallisi, altcoin sezonunu başlatacak.

Dogecoin (DOGE), geçtiğimiz bir ay boyunca sönük bir performans gösterdi. Memecoin, 0,1 dolar direncini kırma konusunda zorlandı.

Ancak kripto paraya gösterilen ilginin artmasıyla işler yakında değişebilir. Birçok analist DOGE’un yakında ralliye başlayacağını düşünüyor.

İşlem Sayısı Artıyor

Bir blockchain ağında gerçekleştirilen işlem sayısının artması, ilgili blockchain’e gösterilen ilginin arttığını ve ağın daha fazla kullanıldığını ortaya koyuyor. İşlem sayısındaki artış, kripto paranın fiyatıyla ilgili de ipuçları veriyor.

Dogecoin ağında gerçekleştirilen haftalık toplam işlem sayısı, şubat ayında rekor kırdıktan sonra birkaç aydır düşüyordu. Ancak işlem sayısında geçtiğimiz hafta değişiklik yaşandı.

IntoTheBlock verilerine göre en büyük memecoin ağı, son yedi günde 1,93 milyon işlemi tamamladı. Bu sayı son üç aydır görülen en büyük değeri temsil ediyor.

DOGE, işlem sayısının rekor kırdığı şubat ve mart döneminde 0,2 dolardan işlem görüyordu. Dolayısıyla Dogecoin, mevcut durumda yeni bir ralliye hazırlanıyor olabilir.

Dogecoin processed 1.93 million transactions last week, marking the highest weekly transaction count since early July. Although still well below the February peak, this uptick is a promising sign for the $DOGE network. pic.twitter.com/9WfNMAaEZo — IntoTheBlock (@intotheblock) September 17, 2024

Altcoin Sezonu Başlar Mı?

Popüler X analisti KALEO, yeni gönderisinde bir Dogecoin grafiği yayınladı. Grafikte birkaç aydır zayıf bir fiyat hareketi izleyen DOGE’un devasa bir ralliye hazırlandığı görülüyor.

#Dogecoin / $DOGE Had someone ask me for a Dogecoin update… Wish it was something sexier, but I still expect it to be rather boring for the next couple of months in the range I talked about in the last post in this thread. 2025 is gonna be lit though. pic.twitter.com/7dYwo0LhhC — K A L E O (@CryptoKaleo) September 16, 2024

Memecoin için 0,11 dolar, kilit direnç işlevi görüyor. Analist Ali, bu fiyattan 23.400 adresin yaklaşık 31 milyar DOGE aldığını açıkladı. Bu nedenle zararı tazmin edilen yatırımcılar, DOGE 0,11 dolara ulaştığında satış yaparak kripto para fiyatını baskılayabilir.

If you're anticipating a #Dogecoin breakout, keep in mind the key resistance level at $0.11, where 23,400 addresses are holding ~31 billion $DOGE! pic.twitter.com/iAP28te0bl — Ali (@ali_charts) September 16, 2024

X’te 120 binin üzerinde takipçisi olan bir diğer analist Ted, gerçek altcoin sezonunun DOGE rallisiyle başlayacağını düşünüyor. Analiste göre DOGE’un 2020-2021 boğa sezonuna ve 2023’ün son çeyreğine benzer bir yükseliş ivmesi yakalaması gerekli.

DOGE, Ted’e göre mevcut durumda 2021’e benzer şekilde hareket ediyor. Buna dayalı olarak, büyük bir altcoin sezonu da yakında başlayabilir.

$DOGE pump always triggers an Altseason



This happened in 2020-21 and also happened in Q4 2023.



Right now, $DOGE is forming a similar fractal as of 2021.



If the DOGE starts to pump, get ready for a face melting #Altseason 🚀 pic.twitter.com/FhXyTmm4rt — Ted (@TedPillows) September 16, 2024