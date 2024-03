Balina aktivitesindeki yükselişle birlikte DOGE fiyatı da yönünü yukarıya çevirdi.

DOGE son bir haftalık süreçte en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer alıyor. Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük 9. kripto para birimi konumunda olan DOGE son 24 saatte 0,164 dolara kadar yükseldi. Böylelikle DOGE son bir ayda %96 oranında değer kazandı.

Bu son yükseliş sırasında DOGE’deki balina aktivitesi de yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Kripto para piyasasının genelindeki yükseliş trendiyle birlikte Dogecoin’deki (DOGE) balina aktivitesi son bir aylık zaman diliminde %600 oranında arttı.

IntoTheBlock verilerine göre bu artışla birlikte DOGE’deki balina aktivitesi 2021 yılının Mayıs ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı.

Dogecoin whales are active! The number of $DOGE transactions larger than $1 million increased by more than 600% in the last 30 days! pic.twitter.com/6yrgnta9Da

— IntoTheBlock (@intotheblock) March 21, 2024