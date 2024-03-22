Balina aktivitesindeki yükselişle birlikte DOGE fiyatı da yönünü yukarıya çevirdi.

DOGE son bir haftalık süreçte en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer alıyor. Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük 9. kripto para birimi konumunda olan DOGE son 24 saatte 0,164 dolara kadar yükseldi. Böylelikle DOGE son bir ayda %96 oranında değer kazandı.

Bu son yükseliş sırasında DOGE’deki balina aktivitesi de yeni bir kilometre taşına ulaştı.

DOGE’de Balinalar Harekete Geçti

Kripto para piyasasının genelindeki yükseliş trendiyle birlikte Dogecoin’deki (DOGE) balina aktivitesi son bir aylık zaman diliminde %600 oranında arttı.

IntoTheBlock verilerine göre bu artışla birlikte DOGE’deki balina aktivitesi 2021 yılının Mayıs ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı.

Dogecoin whales are active! The number of $DOGE transactions larger than $1 million increased by more than 600% in the last 30 days! pic.twitter.com/6yrgnta9Da — IntoTheBlock (@intotheblock) March 21, 2024

Cuma günü kripto para piyasasındaki düşüş trendi derinleşirken DOGE ise %5’e varan yükselişler yaşadı. Söz konusu yükseliş, ABD merkezli popüler kripto para borsası Coinbase’in 1 Nisan’da LTC, BCH ve DOGE için nakit karşılıklı vadeli işlem sözleşmelerini başlatacağını açıklamasının ardından geldi.

Ayrıca Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in, ödeme hizmetlerini platforma entegre etmek için ABD’nin çeşitli eyaletlerinde aldığı lisanslar da DOGE’daki yükselişte etkili oldu.

Her fırsatta DOGE’un favori kripto para birimi olduğunu açıklayan Elon Musk’ın DOGE’u gelecekte X’te ödeme yöntemi olarak ekleyebileceği iddia ediliyor.

DOGE’un Açık Faiz Oranı Yükselişte

CoinGlass verileri, DOGE’un açık faiz oranının (OI), 22 Mart itibariyle 1,30 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor. DOGE’un açık faiz oranı bu ayın başlarında 1,4 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen DOGE fiyatı 2021 yılınındaki boğa sezonunda kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinin %70 altında işlem görüyor.

Yükseliş trendinin devam etmesi durumunda DOGE’un bu boğa sezonunda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyeceği öngörülüyor.