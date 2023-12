Karadağlı bir yetkili Do Kwon’un ABD’ye iade edileceğini açıkladı.

Terraform Labs’in kurucusu ve eski CEO’su Do Kwon, projenin çöküşünün ardından ülkesi Güney Kore’den kaçmıştı. Do Kwon, kaçışının ardından birkaç ay süresince izini kaybettirmiş ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Terraform Labs ekosisteminin çöküşünden Sam Bankman-Fried’ı ve diğer isimleri sorumlu tutmuştu.

Karadağ’da Yakalanmıştı

Abu Dabi aracılığıyla Güney Kore’den kaçmasının ardından Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Do Kwon, birkaç ay boyunca çeşitli ülkelerde saklandı. Bu yılın başlarında sahte pasaportlarla Kosta Rika’ya kaçmaya çalışırken Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da yakalanan Do Kwon, bu belgelerin sahte olduğunu bilmediğini iddia ederek kendisini savundu. Do Kwon belgede sahtecilik suçundan dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Do Kwon’un Karadağ’da aldığı hapis cezasını tamamlamasının ardından Güney Kore’ye ya da ABD’ye iade edilmesi bekleniyordu. Zira Do Kwon’un gözaltına alınmasının hemen ardından Güney Kore ve ABD’li yetkililer Terraform Labs’in devrik kurucusunun iadesi için birbirlerine karşı diplomatik savaş başlattı.

Geride bıraktığımız ay Karadağlı yetkililer Do Kwon’un cezasını tamamladıktan sonra iade edileceğini doğruladı. Ancak o dönemde Do Kwon’un hangi ülkeye iade edileceği belli değildi. Kısa bir süre önce The Wall Street Journal’da yayınlanan bir haberde Do Kwon’un ABD’ye iade edileceği belirtildi.

The Wall Street Journal’ın haberine göre söz konusu karar Karadağ Adalet Bakanı Andrej Milović tarafından alındı. Ancak şimdiye kadar Karadağlı yetkililer bu konuya resmi bir açıklama yapmadı.

ABD’de SEC’in bu yılın Şubat ayında Do Kwon hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtığını da belirtelim.

Öte yandan Do Kwon’un ABD’ye iade edilmesi, Güney Kore’de hakkında yöneltilen suçlamaların düşürüleceği anlamına gelmiyor.