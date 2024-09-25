Diyarbakır’da sevgilisine tuzak kuran Ö.Ç. 125.000 dolar değerindeki 54 ETH’yi başka bir hesaba transfer ederek kaçtı. Hırsızlığın faillerini kapıdaki parmak izi ortaya çıkardı. Şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla tutuklandı.

Diyarbakır’da üç kişi, “sevgili tuzağı” adı verilen yöntemle eve çağırdıkları kişinin telefonundaki 125 bin dolar değerindeki Ethereum’u (ETH) kendi hesaplarına transfer etti. Mağdur A.T.’nin olayın ardından polise başvurmasının ardından hırsızların izi kapı zilindeki parmak izi aracılığıyla tespit edildi.

DHA’da yer alan habere göre Ö.Ç., mağdur A.T.’yi evde vakit geçirmek için davet etti. Bu sırada Ö.Ç.’nin arkadaşı M.P., evdeki başka bir odada saklanıyordu. M.P., A.T.’nin telefonunu ele geçirerek kripto paraları başka bir hesaba transfer etti. Fonların çalınmasının ardından U.R.A. dikkat dağıtmak için Ö.Ç.’nin kapı zilini çaldı. Ö.Ç. bu fırsattan yararlanarak “Kuzenim geldi, evden git.” diyerek A.T.’yi de evden çıkardı.

Olayın ardından bir süre geçtikten sonra kripto para hesabını kontrol eden A.T. hesabının sıfırlandığını fark etti. A.T.’nin polise giderek şikayetçi olmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler, kapı zilindeki parmak izleri aracılığıyla tespit edildi.

Ö.Ç. ve M.P. yakalanarak gözaltına alındı. U.R.A’nın ise izinli olarak çıktığı cezaevine geri döndüğü belirlendi. Ö.Ç. ve M.P. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çalınan paranın 550.000 TL’lik kısmının harcandığı tespit edilirken kalan 3 milyon 700 bin TL’ye ise bloke konuldu.