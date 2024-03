Michael Saylor’ın kurucusu olduğu MicroStrategy’nin rezervlerindeki Bitcoin miktarı 214.246 BTC’ye yükseldi.

Lider kripto para birimi son birkaç gündür düşüş trendinde ve görünüşe bakılırsa MicroStrategy düşüşü fırsat bilerek yaklaşık 623 milyon dolar karşılığında 9.245 BTC daha satın aldı.

Nasdaq’ta işlem gören iş istihbaratı devi MicroStrategy’nin İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor, son satın alma işleminin dönüştürülebilir tahvillerden elde edilen gelirlerle ve nakit fazlasıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

MicroStrategy kısa bir süre önce 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satışını tamamladı ve bu fonlar daha fazla BTC satın almak için kullanıldı.

MicroStratefy bu ayın başlarında da tahvil satışı aracılığıyla fon toplayarak 800 milyon dolar karşılığında 12.000 BTC satın almıştı.

MicroStrategy has acquired an additional 9,245 BTC for ~$623.0M using proceeds from convertible notes & excess cash for ~$67,382 per #bitcoin. As of 3/18/24, $MSTR hodls 214,246 $BTC acquired for ~$7.53B at average price of $35,160 per bitcoin. https://t.co/oeYJGgiuy0

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) March 19, 2024