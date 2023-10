Bileşik Krallık’ın finansal düzenleyicisi FCA, aralarında Huobi (HTX) ve KuCoin’in de yer aldığı 145 kripto para şirketini uyardı.

FCA, bu hamlesiyle yatırımcıları korumayı amaçlıyor. Bu kapsamda FCA, 145 kripto para şirketini uyarı listesine ekledi. Söz konusu hamle, FCA’nın kripto para düzenlemeleri, coğrafi konumlarına bakılmaksızın tüm kripto para şirketlerini içerecek şekilde genişletmesinin ardından geldi.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), yatırımcıları koruma ve kripto para sektörünü düzenleme çabalarında yeni ve önemli bir adım attı.

We’ve issued 26 new #FCAwarnings to unauthorised and clone firms in the last 7 days.

Protect yourself and find all recent warnings https://t.co/0qLeqfLwyy pic.twitter.com/1R4HRI9rhQ

— Financial Conduct Authority (@TheFCA) October 6, 2023