Bileşik Krallık’ın finansal düzenleyicisi FCA, aralarında Huobi (HTX) ve KuCoin’in de yer aldığı 145 kripto para şirketini uyardı.

FCA, bu hamlesiyle yatırımcıları korumayı amaçlıyor. Bu kapsamda FCA, 145 kripto para şirketini uyarı listesine ekledi. Söz konusu hamle, FCA’nın kripto para düzenlemeleri, coğrafi konumlarına bakılmaksızın tüm kripto para şirketlerini içerecek şekilde genişletmesinin ardından geldi.

Kripto Para Sektörüne Yönelik Baskılar

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), yatırımcıları koruma ve kripto para sektörünü düzenleme çabalarında yeni ve önemli bir adım attı.

We’ve issued 26 new #FCAwarnings to unauthorised and clone firms in the last 7 days. Protect yourself and find all recent warnings https://t.co/0qLeqfLwyy pic.twitter.com/1R4HRI9rhQ — Financial Conduct Authority (@TheFCA) October 6, 2023

FCA, 8 Ekim’de izinsiz bir şekilde faaliyet gösteren şirketler listesini genişletti. Listeye aralarında Huobi (HTX) ve KuCoin’in de yer aldığı 145 yeni kripto para şirketi eklendi. FCA konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İznimiz olmadan finansal hizmetlerin veya ürünlerin tanıtımını yapmak yasaktır. Bu şirketlerle çalışmaktan kaçının.

Kripto para şirketlerinin Birleşik Krallık’ta faaliyet gösterebilmek için FCA’ya kayıt olması veya geçici izin alması gerekiyor. FCA’nın kripto para finansal promosyonlarından sorumlu yöneticisi Jayson Probin, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, uyarıların dikkate alınmaması durumunda yasal işlem başlatabileceklerini vurgulamıştı.

Jayson Probin, FCA’nın kurallarına uymayan şirketlerinin web sitelerinin yayından kaldırılabileceğini, onları para cezasına çarptırılabileceklerini ve hatta haklarında yasal işlem başlatabileceklerini belirtiyor. FCA’nın Bireysel Yatırımlar Direktörü Lucy Castledine ise kuralları ihlal eden şirketlerin hızlı bir şekilde tespit edileceğini ve bu şirketlere yönelik yasal işlem gerçekleştirileceğini belirtti.

Huobi ve KuCoin’den FCA’ya Yanıt

İki büyük borsa da FCA tarafından uyarı listesine dahil edilmelerinin ardından hızlı bir şekilde açıklamalarda bulundu. Huobi’nin basın sözcüsü borsanın “hizmetlerini veya ürünlerini Birleşik Krallık’ta sunmadığını veya pazarlamadığını” iddia etti. Bununla birlikte FCA’nın yetki alanının yalnızca Birleşik Krallık sınırlarını değil, tüm dünyadaki Birleşik Krallık vatandaşı tüketicileri kapsıyor.

KuCoin’in CEO’su Johnny Lyu ise borsasının faaliyet gösterdiği her ülkede finansal düzenlemelere ve yönetmeliklere uyum sağlamayı amaçladığını belirtti. Şeyseller merkezli KuCoin borsası bu kapsamda bazı ülkelerde ve bölgelerde faaliyet göstermiyor. Ancak Birleşik Krallık bunlar arasında değil.

FCA’nın uyarı listesine eklediği şirketler aynı zamanda yatırımcıların dikkat etmesi gereken kripto para şirketleri açısından da büyük önem arz ediyor. Zira FCA’nın uyardığı şirketlere yaptırım uygulaması, bu şirketlerin müşterileri için çeşitli olumsuz komplikasyonları ortaya çıkarabilir.