Geçtiğimiz hafta dijital varlık yatırım ürünlerinden toplam 240 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu hareketin, ABD’nin son dönemde gündeme getirdiği gümrük vergisi kararları ve bunun ekonomik büyüme üzerindeki olası etkileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Buna rağmen, yönetim altındaki toplam varlık büyüklüğü 132,6 milyar dolar seviyesinde kalmaya devam etti. Öte yandan rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 0,8’lik mütevazı bir artışa işaret ediyor.

CoinShares tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, dijital varlıkların bu denli dalgalı bir ekonomik ortamda bile istikrarlı duruşu dikkat çekici. Özellikle aynı dönemde MSCI Dünya Endeksi’nin yüzde 8,5 oranında düşüş yaşaması, dijital varlıkların göreli gücünü ön plana çıkarıyor.

En Büyük Çıkış Bitcoin’de

Haftalık toplam çıkışların büyük kısmı Bitcoin kaynaklıydı. Son yedi günde Bitcoin’den 207 milyon dolar çıkış yaşandı. Yaşanan durum, yıl başından bu yana Bitcoin’e yapılan toplam net girişleri 1,3 milyar dolar seviyesine düşürdü.

Öte yandan, kısa pozisyonlu Bitcoin ürünlerine 2,8 milyon dolar giriş oldu. Altcoin tarafındaki hareketler ise daha dağınık bir görünüm sergiledi:

Ethereum’dan 37,7 milyon dolar çıktı.

Solana ve Sui’den sırasıyla 1,8 milyon dolar ve 4,7 milyon dolar çıkış yaşandı.

Buna karşın, XRP 4,5 milyon dolar giriş gördü.

Çoklu varlık sepetleri de 1,4 milyon dolar ile sınırlı bir artış gösterdi.

Daha niş bir token olan Toncoin de 1,1 milyon dolar yatırım aldı.

Blokzincir Hisselerine İlgi Artıyor

İkinci hafta üst üste, blokzincir odaklı hisseler de 8 milyon dolar girişle pozitif ayrıştı. Yatırımcılar, son fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirmiş görünüyor.

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Coğrafi Dağılım: ABD ve Almanya Başta

Çıkışlar en çok ABD ve Almanya kaynaklı oldu. Sırasıyla 210 milyon dolar ve 17,7 milyon dolar’lık yatırım çekildi. İsviçre ve İsveç de sırasıyla 8,3 milyon dolar ve 7,1 milyon dolar çıkış yaşadı.

Buna karşılık, Kanadalı yatırımcılar volatil piyasayı fırsata çevirdi ve 4,8 milyon dolar giriş yaptı. Brezilya ve Hong Kong daha mütevazı seviyelerde kalsa da sırasıyla 1,4 milyon dolar ve 800 bin dolar yatırım gördü. Avustralya ise 600 bin dolar ile listeye eklendi.