ABD Başkanı Donald Trump’ın stabilcoinlere olan desteği, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dijital euro çalışmalarını hızlandırabilir. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, ABD’nin kripto varlıkları destekleyen politikalarının Avrupa’da dijital euro düzenlemelerinin hızla tamamlanmasına neden olabileceğini belirtti.

Cipollone, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin dijital euro yasasını 2025 yazına kadar netleştirmesini umduğunu ve bu sürecin kasım ayında tamamlanabileceğini söyledi.

Özellikle ABD merkezli stabilcoinlerin Avrupa bankalarından mevduat çekme riskine dikkat çeken Cipollone, Tether (USDT) ve Circle (USDC) gibi varlıkların, geleneksel bankacılık sistemine meydan okuyabileceğini vurguladı. Örneğin, bir Fransız tüketici, parasını yerel bir bankada tutmak yerine, Tether’in USDT’si ya da Circle’ın USDC’si gibi bir stablecoin cinsinden saklamayı tercih edebilir. Bu durum, Avrupa’nın finansal sisteminde ciddi değişimlere neden olabilir.

Tüm bu ihtimaller ışığında, Trump yönetiminin stabilcoinlere yönelik olumlu yaklaşımı ve yasal düzenlemeleri hızlandırma planları, Avrupa’da dijital euro sürecinin daha fazla gündeme gelmesine yol açabilir.

Fikir Birliği Henüz Yok

Ancak Avrupa’da dijital euro konusunda fikir birliği bulunmuyor. Fransız Avrupa Parlamentosu Üyesi Sarah Knafo, “Dijital euroya hayır, stratejik Bitcoin rezervine evet” derken, Alman vekil Jörg Meuthen, ECB’nin nakitsiz bir toplum hedeflediğini öne sürdü.