Meksika eski kamu güvenliği bakanı ve eski Honduras başkanı, Diddy ve SBF’nin hücre arkadaşlarından bazıları.

Brooklyn Metropolitan Hapishanesi’yle (MDC) ilişkili kaynaklar, iki popüler tutuklu ile ilgili ilginç bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan, Diddy olarak bilinen rapçi Sean Combs, iflas eden kripto para borsası FTX’in mahkum kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) ile aynı hücrede kalıyor.

New York Times’a göre Combs ve SBF, Meksika’nın eski kamu güvenliği bakanı García Luna ve Eski Honduras Başkanı Juan Orlando Hernández gibi üst düzey mahkumlar ile birlikte yaşıyor.

Diddy ve SBF Aynı Hücrede

SBF, gözaltına alındıktan sonra kefalet ile serbest kalmıştı. Ancak suç delillerini karartmaya çalıştıktan sonra kefaleti iptal edildi. Eski CEO, Ağustos 2023’ten beri MDC’de yatıyor.

Bankman-Fried, mart ayında görülen duruşmada dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyize başvuran SBF, hapis yatmaya devam ediyor.

Diddy ise neredeyse tüm Hollywood’un isminin karıştığı skandalın patlak vermesinin ardından geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Federal yetkililer, fuhuşa zorlama ve şantaj gibi suçlamalar yöneltilen Diddy’nin evine baskın düzenledi ve rapçiyi 16 Eylül’de tutukladı. İddiaya göre Diddy, yıllarca fuhuş çetesinin liderliğini yaptı.

Ünlü rapçi suçlamaları reddederken, avukatlarının 50 milyon dolar kefalet ile serbest kalma talebi de reddedildi. Hakim, suç delillerini karartacağından şüphelenilen Diddy’nin 7/24 izlenmesine karar verdi.

MDC’de Yaşam Şartları

Hızlı bir yargılama süreci talep eden Diddy’nin avukatları, hapishanedeki yaşam şartlarından da şikayetçi oldu ve koşulların mahkemeye çıkmayı bekleyen biri için çok kötü olduğunu öne sürdü.

SBF’nin avukatları da benzer şikayetlerde bulunmuş, hapishanedeki internetin kötü olduğunu ve mahkumlara yeterli öğün ve gerekli ilaçların verilmediğini söylemişti.

Ancak MDC’deki koşullar iyileşmiş gibi gözüküyor. Diddy’nin avukatı Marc Agnifilo, dün verdiği demeçte rapçiye duruşmaya hazırlık sürecinde yardımcı olan MDC çalışanlarına teşekkür etti.