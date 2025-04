Michael Saylor, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısının kurucu ortağı ve başkanı olarak Strategy’nin yeni alımını duyurdu.

Şirket, son hamlesinde 555,8 milyon dolar harcayarak 6 bin 556 adet Bitcoin daha satın aldı. Böylece elindeki toplam BTC miktarı 538 bin 200’e ulaştı.

Son alım ortalama 84 bin 785 dolardan yapıldı. Bu da işlemin geçtiğimiz hafta gerçekleştiğine işaret ediyor, zira Bitcoin bugün 87 bin dolar seviyesini aştı ve genel olarak bu bandın üzerinde seyrediyor.

$MSTR has acquired 6,556 BTC for ~$555.8 million at ~$84,785 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 12.1% YTD 2025. As of 4/20/2025, @Strategy holds 538,200 $BTC acquired for ~$36.47 billion at ~$67,766 per bitcoin. https://t.co/YxUq6mHzca

— Michael Saylor (@saylor) April 21, 2025