OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından desteklenen Worldcoin’in yerel token’ı WLD, yeni yatırım haberiyle yüzde 31’den fazla değer kazandı.

Fiyatı 1,24 dolardan 1,63 dolara yükselen token, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti.

Worldcoin’in bağlı olduğu World Network, 21 Mayıs’ta paylaştığı blog yazısıyla, Andreessen Horowitz (a16z) ve Bain Capital Crypto’dan toplam 135 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Yatırım, özel token satışı yoluyla sağlandı ve projenin ABD genelindeki genişleme planlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Hedef: 180 Milyon Kişiye Ulaşmak

Yeni fon ile birlikte, yıl sonuna kadar 7 bin 500 adet iris tarama cihazı (Orb) Amerika’nın dört bir yanına yerleştirilecek. Bu cihazlar aracılığıyla 180 milyon kişiye ulaşılması planlanıyor. Worldcoin kısa süre önce Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville ve San Francisco’da hizmet vermeye başladı. Bu şehirlerde yaşayan kullanıcılar, biyometrik doğrulama karşılığında WLD token kazanabiliyor.

WLD yalnızca bir kimlik doğrulama aracı değil; aynı zamanda token teminatlı kredi, tahmin piyasaları ve yakında piyasaya sürülecek Visa kart gibi çeşitli finansal hizmetlere erişim sağlıyor. Proje ekibinin verilerine göre, küresel kullanıcı sayısı 26 milyonu aşarken, 12,5 milyon kişi Orb ile kimliğini doğruladı.

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Gizlilik Endişeleri Gündemde

Worldcoin’in hızlı büyümesine rağmen, gizlilik politikaları bazı ülkelerde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Almanya ve Brezilya’da yasal süreçler sürerken, Singapur’da da biyometrik verilerin kullanımı konusunda endişeler dile getirildi. Şirket ise taramaların anonimleştirildiğini ve kimlik doğrulama sonrasında sistemden silindiğini savunuyor.

Öte yandan, proje Kenya ve Hong Kong’da faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Ancak Japonya’da Tinder’ın ana şirketi Match Group ile yaş doğrulama konusunda yapılan iş birliği, Worldcoin’in daha somut kullanım alanlarına yöneldiğini gösteriyor.

Piyasa Verileri Ne Söylüyor?

5 ile 12 Mayıs arasında toplam 37 milyon WLD token’ın kilidi açıldı. Serbest kalan token’ların piyasa değeri 35 milyon doları geçti. Buna rağmen, beklenen satış baskısı oluşmadı ve fiyat istikrarını büyük ölçüde korudu. Haberin yazıldığı sırada WLD yaklaşık 1,54 dolardan işlem görüyor.

Nisan ayı başında tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen WLD, o günden bu yana yüzde 164 oranında yükseldi. Son bir haftalık süreçte ise yüzde 31,4 artarak, aynı dönemde yüzde 6,5 yükselen genel kripto piyasasını ve yüzde 6,8 değer kazanan akıllı kontrat token’larını geride bıraktı.