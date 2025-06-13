New York merkezli dijital finans şirketi Mercurity Fintech Holding (MFH), Bitcoin hazinesi oluşturmak amacıyla 800 milyon dolar fon toplamaya hazırlanıyor. Şirket, söz konusu yatırımıyla hazine yönetimini tokenize finans çözümleriyle dönüştürmeyi planlıyor.

Blockchain Tabanlı Yeni Finans Modeli

MFH’nin açıklamasına göre, edinilecek Bitcoin’ler kurumsal düzeyde güvenli saklama altyapısıyla korunacak. Ayrıca staking hizmetleri ve tokenize hazine araçları entegre edilerek hem gelir elde edilmesi hem de sermaye verimliliği hedefleniyor.

Şirketin bu hamlesi, geleneksel hazine yapısından blockchain uyumlu bir modele geçiş anlamına geliyor. MFH, uzun vadeli varlık dayanıklılığını artırmak ve dijital finansal sistemde daha etkin bir rol üstlenmek istiyor.

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Bu stratejiye paralel olarak MFH’nin, Russell Microcap Endeksi’nden çıkarak Russell 2000 ve 3000 endekslerine geçmesi gündeme geldi. Söz konusu geçişin, kurumsal yatırımcı ilgisini artırabileceği değerlendiriliyor.

Şirket CEO’su Shi Qiu, “Bitcoin’in gelecekte finansal altyapının temel bir unsuru olacağına inanıyoruz. Bu rezerv ile şirketimizi, dijital finans ekosisteminin öncülerinden biri hâline getirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.