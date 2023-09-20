ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), eski Deutsche Bank yöneticisinin Salı günü hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

153 yıldır faaliyet gösteren Deutsche Bank’in eski yöneticilerinden Rashawn Russell, geride bıraktığımız Nisan ayında, kripto paralar aracılığıyla yüksek kâr vaadinde bulunarak kandırdığı yatırımcıların fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından yapılan açıklamada Rashawn Russell’ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Bununla birlikte hakkındaki suçlamaları kabul eden Rashawn Russell’ın 1,5 milyon doların üzerinde tazminat ödemesi gerekecek.

ABD Savcısı Breon Peace, Rashawn Russell’ın kendisine güvenen müşterilerini kripto paralarla yüksek kâr vaadinde bulunarak kandırdığını açıkladı. Rashawn Russell, 2018 yılının Temmuz ayı ile 2021 yılının Kasım ayları arasında Deutsche Bank’te yatırım bankacısı olarak görev almıştı. LinkedIn profilinde yer alan bilgilere göre Rashawn Russell, görevine 2018 yılında yatırım bankacılığı analisti olarak başladıktan sonra 2020 yılında ortaklığa terfi ettirildi.

Kurbanlarına lisanslı bir broker olduğunu söylen Rashawn Russell, yönettiğini iddia ettiği R3 adlı kripto para fonu aracılığıyla garantili ve yüksek getiri vaadinde bulundu.

ABD’li savcılar Rashawn Russell’ın müşterilerinden aldığı fonların bir kısmını yatırım hesabına yatırdığını, geri kalanını ise zimmetine geçirdiğini belirtti. Rashawn Russell, fonlarının durumunu soran müşterilerine sahte belgeler gönderdi. Savcılar, Rashawn Russell’ın zimmetine geçirdiği fonları kumar oynamak ve kişisel harcalamaları için kullandığını açıkladı.

Rashawn Russell’ın Nisan ayında kripto para dolandırıcılığıyla suçlanmasının ardından Deutsche Bank, konu hakkında yorum yapmadı ancak yetkililerle işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.