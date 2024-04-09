Bitcoin fiyatına büyük etkisi olduğu bilinen halving yaklaşırken, kripto paranın orta vadede yaşayabilecekleri de daha sık tartışılır oldu.

BTC, son 24 saatte yüzde 3,6’ya yakın değer kaybederek 68.800 dolara geriledi. Analistlere göre BTC, yıl sonuna kadar tam anlamıyla dibi görebilir.

BTC İçin 20 Bin Dolar Uyarısı

Deutsche Bank, geçtiğimiz günlerde 3.600 kişinin katıldığı bir anket düzenledi. Ankette katılımcılara kripto piyasası hakkındaki görüşleri ve beklentileri soruldu.

Bitcoin fiyatının yılı nerede kapatabileceği sorulduğunda, katılımcıların üçte biri 20 bin doların altı cevabını verdi. Güncel fiyat seviyesine çok yakın olan 75 bin doların üzerinde kapatabileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 10 ile sınırlı kaldı.

Bitcoin ağı bu ay dördüncü halving’ini geçirecek. Blok ödülünü yarı yarıya azaltacak halving, madencilerin blok başına şimdikinin yarısı kadar BTC kazanmaları demek.

Blok ödülü, Bitcoin ağında BTC üretmenin tek yolu. Dolayısıyla blok ödülünün azalması, arzın daralması anlamına geliyor. Talep aynı kalsa dahi arzın daralması, fiyatın artması demek. Bu nedenle her halving’de olduğu gibi, bu ayki halving sonrası da BTC’nin yükselişe geçmesi bekleniyor.

Ancak halving’in “söylentiyi satın al, haberi sat” tarzı bir düzeltmeye yol açacağını düşünenler de mevcut.

Bitmex CEO’su Arthur Hayes, halving’den hemen önce ve sonra düşüş yaşanacağını öngörüyor. Hayes’in orta vade için beklentisi ise yükseliş yönünde.