Dencun hard fork gerçekleşti, ETH balinaları harekete geçti.

Uzun süredir heyecanla beklenen Dencun güncellemesi, Ethereum blockchain ağında dün aktive oldu. Güncellemenin Ethereum’un ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Dencun sonrası ETH balinalarının harekete geçmesi, “Haber mi satılıyor?” sorusunu sordurdu.

Lookonchain verilerine göre bir Ether balinası, ağa kilitlediği 15.078 ETH’yi unstake ederek Binance ve Bitfinex’e yatırdı. Borsalara yatırılan ETH’lerin güncel değeri 60 milyon doları geçiyor.

Borsalara genellikle satmak veya onunla başka bir coin almak için kripto para yatırıldığından dolayı, böyle bir işlem ilgili varlık için düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. Ayrıca “söylentiyi satın al, haberi sat” şeklinde bir yatırımcı stratejisi de mevcut. İlgili balina, bu nedenle Binance ve Bitfinex’e yatırdığı ETH’leri satmaya hazırlanıyor, hatta çoktan satmış olabilir.

A whale unstaked 15,078 $ETH($60.3M) and deposited it to #Binance and #Bitfinex, possibly selling to repay the debt.

He has a debt of 110M $DAI on #Spark and the health rate is 1.57.https://t.co/vSj2NxgglN pic.twitter.com/enFn91xckD

— Lookonchain (@lookonchain) March 13, 2024