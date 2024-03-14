Dencun hard fork gerçekleşti, ETH balinaları harekete geçti.

Uzun süredir heyecanla beklenen Dencun güncellemesi, Ethereum blockchain ağında dün aktive oldu. Güncellemenin Ethereum’un ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Dencun sonrası ETH balinalarının harekete geçmesi, “Haber mi satılıyor?” sorusunu sordurdu.

ETH Balinası Hareketlendi

Lookonchain verilerine göre bir Ether balinası, ağa kilitlediği 15.078 ETH’yi unstake ederek Binance ve Bitfinex’e yatırdı. Borsalara yatırılan ETH’lerin güncel değeri 60 milyon doları geçiyor.

Borsalara genellikle satmak veya onunla başka bir coin almak için kripto para yatırıldığından dolayı, böyle bir işlem ilgili varlık için düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. Ayrıca “söylentiyi satın al, haberi sat” şeklinde bir yatırımcı stratejisi de mevcut. İlgili balina, bu nedenle Binance ve Bitfinex’e yatırdığı ETH’leri satmaya hazırlanıyor, hatta çoktan satmış olabilir.

A whale unstaked 15,078 $ETH($60.3M) and deposited it to #Binance and #Bitfinex, possibly selling to repay the debt. He has a debt of 110M $DAI on #Spark and the health rate is 1.57.https://t.co/vSj2NxgglN pic.twitter.com/enFn91xckD — Lookonchain (@lookonchain) March 13, 2024

Whale Alert, bir başka balina hareketi tespit etti. Kimliği tespit edilemeyen balina, Kraken’a 10.132 ETH gönderdi. Gönderilen coin’lerin değeri 41 milyon doların üzerinde.

Dencun Nedir ve Ne işe Yarar?

Dencun güncellemesiyle EIP-6780, EIP-4844 ve EIP-1153 gibi birçok önemli Ethereum İyileştirme Teklifi (EIP) uygulanacak. Bunlardan en önemlisi ise EIP-4844.

EIP-4844 ile blockchain ağına gelecek yeni özellik “proto-danksharding,” özellikle layer-2 (katman 2) işlemlere odaklanıyor.

Proto-danksharding, işlemleri zincir dışında toplandıktan sonra topluca zincire işleyen optimistic ve ZK gibi roll-up işlemlerinin masrafını önemli ölçüde azaltacak. Proto-danksharding, bunu kendisi ile aynı iyileştirme paketinde yer alan “blob” adlı, zincir dışı geçici veri depoları sayesinde gerçekleştirebilecek.

Güncelleme sonrası layer-2 işlemlerine ödenen ücretin 10 kata kadar azalabileceği öngörülüyor.