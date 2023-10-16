Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, BNB’nin toplam arzını 100 milyon token’e düşürmek için her 3 ayda bir BNB yakımı gerçekleştiriyor.

Binance cephesinden 16 Ekim’de yapılan açıklamada, otomatik BNB yakım (BNB Auto-Burn) prosedürü kapsamında 2,1 milyon BNB’nin yakılarak dolaşımdan çıkarıldığı duyuruldu. 25. üç aylık BNB yakımında dolaşımdan çıkarılan token’lerin toplam değeri yaklaşık 450 milyon dolar değerinde.

Binance’in resmi blogu üzerinden yapılan açıklamada 2,14 milyon BNB’nin yakılarak dolaşımdan çıkarıldığı duyuruldu. Bu yakıma Pioneer Burn Programı kapsamında yakılarak dolaşımdan çıkarılan 314,69 BNB de dahil edildi. Bu program Binance tarafından BNB token’lerini kaybeden yatırımcılara yardımcı olmak için geliştirildi.

Binance Coin (BNB) Token Yakımı Nedir?

Binance, 2017 yılında 200 milyon toplam arz ile piyasa sürdüğü BNB’nin toplam arzını her 3 aylık dönemde gerçekleştirdiği token yakımlarıyla %50 oranında azaltacağını taahhüt etti. O günden bu yana 25 kez BNB token yakımı gerçekleştiren Binance, milyarlarca BNB token’i yakarak dolaşımdan çıkardı. Binance, BNB Auto-Burn programına BNB arzı 100 milyon token’e gerileyene kadar devam edecek.

“BNB Token Yakımı (BNB Burn) Nedir?” başlıklı yazımıza göz atarak süreç hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Binance’in token yakımlarının BNB fiyatını ciddi şekilde etkilediğinin de altını çizelim. Yılın her çeyreğinde gerçekleşen otomatik BNB yakımlarının en sonuncusu 16 Ekim 2023’te gerçekleştirildi. Bu yakım sonucunda BNB yükselişe geçerek %3 oranında değer kazanarak 213 dolara yükseldi.