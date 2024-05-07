DeBank gizemli gönderisiyle airdrop sinyali verdi.

Web3 hizmeti DeBank, X üzerinde paylaştığı yeni gönderisiyle kripto para topluluğu arasında heyecan uyandırdı. Bir fotoğraf makinesi görsel paylaşan DeBank’ın ne demek istediği sonraki gönderileriyle anlaşıldı.

Are you ready for this? 😉📸 pic.twitter.com/0Eqb4WQoxb — DeBank (@DeBankDeFi) May 6, 2024

DeBank’tan Airdrop Sinyali

DeBank, 6 Mayıs’ta fotoğraf makinesi görseli içeren gönderisinde “Buna hazır mısınız?” diye sordu. Topluluk ise kendisine ayrılan miktarı öğrenmek üzere soru yağdırdı.

Soruları yanıtlayan DeBank, 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece “BANK snapshot” için bir soru cevap etkinliği gerçekleştirileceğini söyledi.

Snapshot, airdrop öncesi hangi cüzdanlara ne miktarda kripto para dağıtılacağını belirlemek için alınan anlık blockchain ekran görüntüsünü ifade ediyor. Snapshot’ta yer almayan cüzdanlar airdrop’a da katılamıyor.

Yani DeBank, BANK adlı bir kripto para piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gönderide token tahsisinin öğrenilebileceği bir bağlantı da bulunurken, yarınki soru cevap etkinliğinde daha fazla detay açıklanacağı belirtildi.

DeBank Nedir?

DeBank, portföy takibi gibi çeşitli hizmetler sunan bir Web3 platformudur. Temel amacı zincir üstü analiz sağlamaktır.

Toplam 44 blockchain ağında 1704 protokol ile entegre olan hizmet, kullanıcıların kripto paralarını ve NFT’lerini takip ederek yönetmelerine olanak sağlar.

Ayrıca balinalar gibi önde gelen cüzdanların bakiyeleri ve işlem geçmişlerine de erişim sunar. Yani özetle bir tür merkeziyetsiz finans (DeFi) sosyal ağı gibi çalışır.

Platform, çok yakında kendi kripto parasını da piyasaya sürecek gibi duruyor.