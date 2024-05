DeBank gizemli gönderisiyle airdrop sinyali verdi.

Web3 hizmeti DeBank, X üzerinde paylaştığı yeni gönderisiyle kripto para topluluğu arasında heyecan uyandırdı. Bir fotoğraf makinesi görsel paylaşan DeBank’ın ne demek istediği sonraki gönderileriyle anlaşıldı.

Are you ready for this? 😉📸 pic.twitter.com/0Eqb4WQoxb

— DeBank (@DeBankDeFi) May 6, 2024