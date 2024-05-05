Ripple’ın kısa bir süre önce duyurduğu stabilcoin’inin, XRP Ledger’da kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Ripple’ın kendi stabilcoin’ini başlatacağını duyurması, başta XRP topluluğu olmak üzere kripto para sektöründe büyük bir heyecan yarattı. Ripple’ın kendi stabilcoin’ini başlatması, XRP Ledger ekosistemi için kritik bir kilometre taşı olarak yorumlanıyor.

Kısa bir süre önce düzenlenen XRP Las Vegas konferansında açıklamalarda bulunan Ripple CTO’su David Schwartz, şirketini çevreyeleyen gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Schwartz, Ripple’ın stabilcoin’i, AMM borç verme protokolü, yapay zeka ve XRP hakkında konuştu.

XRP topluluğu, David Schwartz’ın açıklamalarını büyük bir ilgiyle takip etti

David Schwartz’ın açıklamalarında en çok dikkat çeken konu, Ripple’ın çıkaracağını duyurduğu stabilcoin’ine dair yeni gelişmeler oldu. Ripple’ın stabilcoin’ine ilişkin daha fazla detayın 11 Haziran ile 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan XRPL Apex etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

Ripple her ne kadar stabilcoin’ine dair pek fazla detay paylaşmamış olsa da stabilcoin duyurusu bile kripto para topluluğunda geniş yankı uyandırdı.

Ripple CTO’su David Schwartz, konuşmasında çıkaracakları stabilcoin’in XRP Ledger’ı kullanan kurumsal şirketlere fayda sağlayacağını söyledi.

Ripple’ın stabilcoin’inin ABD doları mevduatları, kısa vadeli ABD tahvilleri ve nakit eşdeğerleri tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Schwartz XRP Ledger Topluluğunu Övdü

Ripple’ın çıkaracağı stabilcoin’in XRP Ledger’da kritik bir yol oynaması ve ezber bozması bekleniyor. Ripple’ın merkezsiz borsası ve otomatik piyasa yapıcısı da içeren platformun özelliklerinden yararlanarak XRP Ledger ekosisteminin benimsenmesini ve büyümesini arttırması bekleniyor.

Ripple’ın stabilcoin’inin birçok ekosistemde kurumsal ve merkezsiz finans (DeFi) ekosisteminde yeni kullanım durumlarını açığa çıkarması bekleniyor.