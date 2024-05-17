Ripple CTO’su David Schwartz, Ripple’ın tarihteki en önemli yöneticisini açıkladı.

Özet:

David Schwartz, Ripple Labs’in kurucu ortağı Chris Larsen’in diğer faktörlerin yanı sıra başlangıçtan bu yana şirkete olan bağlılığı nedeniyle Ripple tarihindeki en önemli yönetici olduğuna inanıyor.

XRP destekçisi avukat John E. Deaton ise Brad Garlinghouse’un Ripple’ın elde ettiği yasal başarılarda kritik bir rol oynadığını söyledi. Deaton, şirketin halka açılması halinde Brad Garlinghouse’un on yılın CEO’su” olarak ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Ripple’ın En Değerli Yöneticisi Kim?

Ripple CTO’su David Schwartz, kısa bir süre önce X hesabından takipçilerinden her türlü soruyu sormasını istedi. Bir takipçisi Schwartz’a Ripple’ın şirket tarihindeki en değerli yöneticisinin kim olduğunu sordu ve beş seçenek yöneltti: Jed McCaleb (2013 yılına kadar firmanın CTO’su), Schwartz’ın kendisi, Chris Larsen (İcra Kurulu Başkanı), Brad Garlinghouse (CEO) veya diğerleri.

Schwartz, Chris Lersen’i seçti ve yapılması en zor işlere olan bağlılığı nedeniyle övdü. Schwartz ayrıca Larsen’in Ripple’ın potansiyelini kendisinden çok daha önce anladığını itiraf etti. Chris Larsen İcra Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra şirketin kurucu ortakları arasında yer alıyor. Larsen, 2016 yılında Brad Garlinghouse gelene kadar şirketin CEO’luk görevini yürütüyordu.

I think Chris. He really believed in, and committed to, the idea at a stage where that was hard to do and well before I did. — David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) May 16, 2024

2020 yılının Aralık ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ripple’a dava açtı ve Chris Larsen ile Brad Garlinghouse’u hedef aldı. SEC, Ripple’ı ve iki yöneticisini 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladı.

SEC, 2023 yılının Ekim ayında Chris Larsen ve Brad Garlinghouse hakkındaki suçlamaları düşürdü. Bu, Ripple’ın SEC karşısında elde ettiği üçüncü kısmi zafer olarak kayıtlara geçti.

Ripple-SEC davasında 23 Nisan 2024 tarihi itibariyle duruşma aşamasına girildi. Bu ayın başlarında avukat Jeremy Hogan, şimdi Ripple ve SEC’in hakimin kararını beklemesi gerektiğini söyledi.

XRP yatırımcılarının avukatı John E. Deaton da Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un, şirketin davada elde ettiği başarılarda büyük rol oynadığını söyledi. Deaton bu nedenle şirketin halka açılması halinde Brad Garlinghouse’un on yılın CEO’su” olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.