Ripple CTO’su David Schwartz, Ripple’ın tarihteki en önemli yöneticisini açıkladı.

Ripple CTO’su David Schwartz, kısa bir süre önce X hesabından takipçilerinden her türlü soruyu sormasını istedi. Bir takipçisi Schwartz’a Ripple’ın şirket tarihindeki en değerli yöneticisinin kim olduğunu sordu ve beş seçenek yöneltti: Jed McCaleb (2013 yılına kadar firmanın CTO’su), Schwartz’ın kendisi, Chris Larsen (İcra Kurulu Başkanı), Brad Garlinghouse (CEO) veya diğerleri.

Schwartz, Chris Lersen’i seçti ve yapılması en zor işlere olan bağlılığı nedeniyle övdü. Schwartz ayrıca Larsen’in Ripple’ın potansiyelini kendisinden çok daha önce anladığını itiraf etti. Chris Larsen İcra Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra şirketin kurucu ortakları arasında yer alıyor. Larsen, 2016 yılında Brad Garlinghouse gelene kadar şirketin CEO’luk görevini yürütüyordu.

I think Chris. He really believed in, and committed to, the idea at a stage where that was hard to do and well before I did.

— David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) May 16, 2024