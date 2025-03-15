Donald Trump tarafından Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Danışmanı olarak atanan David Sacks, göreve başlamadan önce 200 milyon dolarlık kripto para ve ilgili hisse satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Sacks’in bu satışı olası çıkar çatışmalarını engellemek için gerçekleştirdiği bildirildi. Sacks’in Beyaz Saray’daki görevi, ABD’nin federal düzeyde bir kripto para düzenlemesine yardımcı olmayı da içeriyor.

Sacks’in Kripto Varlıklarını Elden Çıkarma Detayları

Sacks, kişisel çıkar sağlamamak amacıyla Craft Ventures yönetimindekiler de dahil olmak üzere 200 milyon dolarlık kripto para satışı gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre bu varlıkların 85 milyon dolarlık kısmını Sacks’in kişisel varlıkları oluşturuyor.

David Sacks, Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreninden hemen önce BTC, ETH, SOL gibi kripto paralarını sattı. Yemin töreninden birkaç gün sonra, 22 Ocak’ta ise Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) yatırımını elden çıkardı.

BITW fonu, ABD’nin rezerv varlık olarak tutmayı planladığı beş dijital varlık da dahil olmak üzere Bitcoin, XRP, Cardano, Solana ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralara yatırım yapıyor.

Diğer Kripto ile İlgili Varlıkların Satışı

Çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla Sacks, Coinbase ve Robinhood gibi kripto ile ilgili şirketlerdeki hisselerini de sattı. Ayrıca, Blockchain Capital ve Multicoin Capital gibi kripto yatırım fonlarındaki sınırlı ortaklık paylarını elden çıkardı.

İlginç bir şekilde, Craft Ventures da benzer bir adım atarak Bitwise ve Multicoin’daki pozisyonlarını sattı. Sacks, Sequoia Funds gibi 90’dan fazla kripto ile ilgili risk sermayesi fonundaki finansal paylarını da satışa çıkardı.

Mevcut Kripto Varlıkları

200 milyon dolarlık satışa rağmen David Sacks’in hala Craft Ventures’ın Lightning Labs ve BitGo gibi diğer kripto odaklı fonlarda finansal çıkarlarını koruduğu belirtiliyor. Sacks’in ayrıca AL Ventures ve Beldore Capital Fund gibi kripto paralarla ilgili diğer yatırımları da bulunuyor.

Sacks, Beyaz Saray’ın kripto çıkarlarını detaylandıran memorandumunu, Senatör Elizabeth Warren’ın kripto varlıklarını elden çıkarmasını doğrulaması yönündeki çağrısından bir gün önce imzaladı.

Senatör Warren, 6 Mart’ta Stratejik Bitcoin Rezervi (SBR) ve dijital varlık stoku oluşturulmasının ardından Sacks’in kripto varlıklarına maruz kalması konusunda endişelerini dile getirmişti.