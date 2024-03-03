Hydra’nın kapatılması darknet kullanıcılarını durdurmaya yetmedi. Darknet pazar yerleri, 2023’te milyarlarca dolar kripto para kazandı.

Hydra, 2022’de yetkililer tarafından kapatılmadan önce dünyanın en büyük darknet pazar yeriydi. Hydra’nın kapatılmasıyla, internetin bu karanlık kısmında elde edilen kripto gelirinde de azalma görülmüştü.

Ancak yeni rapora göre bu düşüş kısa sürdü.

Darknet’in 2023 Kripto Geliri

Blockchain araştırma şirketi Chainalysis, yeni raporunda darknet’in 2023 istatistiklerine ışık tuttu.

Rapora göre, Hydra’nın yarattığı boşluğu çok sayıda yeni platform doldurdu. Hydra’dan çok daha küçük olan bu yeni platformlar, her biri ayrı hizmetler veren platformlar olarak kuruldular.

Kripto paralar, sundukları anonimlik özelliği nedeniyle bu platformlarda yaygın olarak kullanılıyor. Chainalysis’e göre, darknet platformları 2023’te en az 1,7 milyar dolar kripto para geliri elde etti.

Listede başı Mega Darknet Market adlı platform çekiyor. Pazar yerine 2023 boyunca 500 milyar doların üzerinde kripto para girişi kaydetti.

Kripto paraların 2023’te ayı piyasasında olduğu ve 2024’te güçlü bir ralliye başladıkları düşünülürse, darknet’in kripto gelirinin değeri çok daha fazla olabilir.

Dolandırıcıların Kripto Geliri Düşüyor

Rapora göre, dolandırıcılar 2023 yılında kriptoyla toplamda 4,6 milyar dolar kazanç elde etti. Ancak dolandırıcıların kripto geliri, 2021’den beri düzenli olarak düşüyor.

Dolandırıcılar, 2021’de 10,8 milyar dolar değerinde kripto para elde etti. Dolandırıcıların kripto geliri, 2022’de 6,5 milyar dolara, 2023’te ise 4,6 milyar dolara geriledi.

Geçtiğimiz yıl özellikle aşk/flört dolandırıcılıkları öne çıktı. İlişki veya evlilik vaadiyle mağdurları kandıran dolandırıcıların kripto geliri, 2022-2023 arasında iki kattan fazla artış gösterdi. Bu türden dolandırıcılıklar, ortalama 4.593 dolar ödeme ile mağdurların en çok kripto kaptırdıkları dolandırıcılık türünü temsil ediyor.