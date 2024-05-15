Gold Bullion International ve 10T Holdings’in kurucu ortağı Dan Tapiero, Bitcoin’in kısa süre içerisinde yükselişe geçeceğini öngördü.

Dan Tapiero’ya göre Bitcoin grafiği yakın zamanda korkutucu bir yükseliş yaşanacağının sinyallerini veriyor. İki Bitcoin grafiği paylaşan Tapiero, BTC fiyatının kısa süre içerisinde 65.000 doları aşarak 90.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Twitter (X) hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Tapiero, Bitcoin’de yatay konsolidasyon sürecinin tamamlandığını ve piyasanın her zaman yatırımcılar için sürprizlere sahip olduğunu söyledi. Tapiero şu anda Bitcoin’de boğa koşusuna yol açabilecek bir katalizör olmadığını ancak bunun önemli olmadığını dile getirdi.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Son 24 saatte %1,6 değer kazanan Bitcoin 62.748 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son olarak 6 Mayıs’ta 65.000 dolarda işlem gören BTC, şu sıralar yeniden bu direnci desteğe dönüştürmek için mücadele veriyor.

Dan Tapiero, Bitcoin’in 2024 yılının ilerleyen dönemlerinde ve 2025 yılında yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Tapiero bu öngörüsünü, 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Bitcoin blok ödülü yarılanmasına dayandırıyor. Yarılanma sonucunda Bitcoin ağındaki blok ödülleri 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye geriledi.

Tarihsel veriler, bundan önce gerçekleşen 3 yarılanma sonrasında BTC fiyatında astronomik yükselişler yaşandığını gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF’leri ve Diğer Katalizörler

Bitcoin’de yükselişi tetikleyebilecek bir diğer katalizör ise spot Bitcoin ETF’leri. Zira SEC, 10 Ocak 2024 tarihinde spot Bitcoin ETF’lerini onayladı.

Spot Bitcoin ETF’leri, 10 Ocak’tan bu yana milyarlarca dolar değerinde BTC satın aldı. Çok satan finansal özgürlük kitabı “Zengin Baba Yoksul Baba”nın yazarı Robert Kiyosaki, sık sık paylaşımlarıyla Bitcoin’e destek veriyor.

Bu hafta, BRICS’in altın destekli kendi stabilcoin’ini başlatacağına dair spekülasyonlar arttı. Bu konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Kiyosaki, ABD dolarının çökeceğini öngördü. Kiyosaki bu nedenle takipçilerine Bitcoin, altın ve gümüş gibi varlıklara yatırım yapmalarını tavsiye etti.