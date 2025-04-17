Uzun süredir 50 binin üzerinde Bitcoin’i kilitli tutan Babylon Labs, Genesis L1 zincirini başlatmasıyla birlikte büyük bir çıkışla sarsıldı. Balinalar, protokolde kilitli olan 14.929 BTC’yi geri çekti.

Babylon, hem stake hem de puan toplama amacıyla kilitlediği Bitcoin’leri kaybetmiş oldu. Protokol, Genesis L1 zincirini başlatırken 57 binin üzerinde BTC tutuyordu ve aynı zamanda kendi yerel token’ı BABY’yi airdrop ile dağıtmıştı.

Çekilen token’lar dört anonim adrese gönderildi. En büyük adreste 1,1 milyar dolar değerinde BTC bulunuyor. Bu BTC’ler şu an için hareket ettirilmedi ve hâlâ yeni anonim adreslerde tutuluyor. Muhtemelen fonlar, ister bireysel ister kurumsal olsun, ilk yatırımcılara geri dönebilir.

Çıkışların ardından Babylon’un akıllı sözleşmeleri mevcut durumda yalnızca 31 bin 701 BTC ile güvence altına alındı. Protokolün kilitli toplam değeri (TVL), 2,76 milyar dolar seviyesine düştü. Oysa Babylon daha önce, DeFi projeleri arasında kilitli BTC’nin neredeyse yüzde ellisini elinde tutuyordu.

Öte yandan şirket, en son Ocak ayında kilitleme etkinlikleri yaşadığında bu denli büyük bir çekim görmüştü. O zamandan beri protokol, BTC’yi yeniden kilitlemeye teşvik edecek özel bir kampanya veya ödül açıklamadı.

Kullanıcılar ve Protokolde Son Durum

Babylon’da günlük giriş-çıkışlar genellikle sekiz milyon dolar civarında dalgalansa da, bu son çözülme protokol tarihindeki en büyük değer çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda Lombard Finance, BTC ile teminatlandırılmış yeni DeFi projeleriyle stake miktarını artırmaya çalışıyor. Fakat BABY token’lardan elde edilecek potansiyel ödüller ve piyasalardaki belirsizlik, bazı kullanıcıları yatırımlarını yeniden gözden geçirmeye itiyor.