Changpeng Zhao (CZ), beklenenden bir ay sonra tahliye olacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, bir süredir cezaevinde. CZ, avukatlarına göre bir süre daha süre hapis yatacak.

CZ’nin Hapis Süresi Uzadı

Changpeng Zhao, ABD’de görülen ceza davasında suçlu bulundu ve hapis cezasına çarptırıldı. Bir süredir cezaevinde yatan CZ’nin 30 Ağustos’ta tahliye olması bekleniyordu.

Ancak CZ’yi temsil eden avukatlık şirketleri, Zhao’nun tahliyesinin 29 Eylül’e ertelendiğini açıkladı.

Erteleme kararının altında Zhao’nun hapse geç girmesi yatıyor. Dört ay hapis cezasına çarptırılan CZ’nin 30 Nisan’da hapse girmesi gerekiyordu. Ancak CZ, mayıs sonunda, yani neredeyse tam bir ay sonra teslim oldu.

CZ Neden Hapis Yatıyor?

ABD’li devlet kuruluşları, geçtiğimiz dönemde çok sayıda kripto para şirketi ve yöneticisine çeşitli suçlamalar yöneltti. Binance ve kurucusu CZ de bunlardan biri.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance’i kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizm finansmanını önleme (CFT) düzenlemelerine uymamak ile suçladı.

Binance’in ABD’de faaliyet göstermesi yasak. Bu nedenle Binance’ten bağımsız bir kuruluş olan Binance.US ülkede hizmet sunuyordu.

Ancak Binance, DOJ’a göre ABD vatandaşlarının borsaya erişimini engellemedi ve gerekli önlemleri almadı.

DOJ ile itiraf anlaşması yapan Changpeng Zhao, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Savcılar CZ için üç yıl hapis istedi, fakat hakim dört ay hapis cezası verdi. CZ, anlaşma kapsamında Binance’in yönetiminden de çekildi ve CEO’luk koltuğunu Richard Teng’e bıraktı.