Binance’ın eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), 24 Mart’ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda USD1 stablecoin’ine dikkat çekti.

Ardından, bu stablecoin’in henüz işlem görmediğini belirterek kullanıcıları aynı ismi taşıyan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

WLFI’nin resmi X hesabı da CZ’nin paylaşımını alıntılayarak USD1’in şu an işlem yapılamaz durumda olduğunu ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten resmi bir uyarı yayımladı.

USD1 is not currently tradable. Beware of scams and follow us here for all official announcements 🦅https://t.co/msnj0zLSp7

— WLFI (@worldlibertyfi) March 24, 2025