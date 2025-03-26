Binance’ın eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), 24 Mart’ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda USD1 stablecoin’ine dikkat çekti.

Ardından, bu stablecoin’in henüz işlem görmediğini belirterek kullanıcıları aynı ismi taşıyan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

WLFI’nin resmi X hesabı da CZ’nin paylaşımını alıntılayarak USD1’in şu an işlem yapılamaz durumda olduğunu ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten resmi bir uyarı yayımladı.

USD1 is not currently tradable. Beware of scams and follow us here for all official announcements 🦅https://t.co/msnj0zLSp7 — WLFI (@worldlibertyfi) March 24, 2025

CZ’den Kullanıcılara Dolandırıcılık Uyarısı

Uyarıdan saatler önce, “World Liberty Financial USD” adıyla tanıtılan stablecoin’in akıllı sözleşmesinin Binance Smart Chain (BSC) üzerinde devreye alındığını duyuran bir paylaşım heyecan yaratmıştı.

CZ’nin paylaşımında, “BNBChain’e hoş geldiniz! BSCScan’e göre akıllı sözleşme 20 gün önce devreye alınmış. İnşa etmeye devam!” ifadeleri yer aldı ve mesajını alkış emojisiyle bitirdi.

Bu paylaşım, kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve birçok kişi BNB sezonunun başlamak üzere olduğuna dair yorum yaptı. Ancak CZ, birkaç saat sonra yeni bir paylaşım yaparak uyarıda bulundu ve “Bu paylaşımımdan sonra, birçok dolandırıcının aynı isimle token’ler ürettiği söylendi. Resmi USD1 henüz işlem yapılabilir değil. Dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun.” dedi.

Yapılan açıklama, CZ’nin paylaşımlarını ciddiyetle takip eden topluluğu korumaya yönelik bir girişimdi. Ancak CZ’nin ifadeleri, Binance ile World Liberty Financial arasında resmi bir ortaklık olduğuna dair bir kanıt anlamına gelmiyordu.

Bazı kullanıcılar, CZ’nin “spontane” paylaşım tarzını eleştirerek bu tür gönderilerin bağlamından koparılarak yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini belirtti.