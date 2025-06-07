Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), New York Times’ın Trump yanlısı memecoin projeleriyle ilgili ortaya attığı bağlantı iddialarını sert bir dille reddetti.

Zhao, gazetenin, Washington DC’de düzenlenen Trump destekli memecoin yemeğine katılan Tianying “Sky He” üzerinden “asılsız spekülasyonlarla FUD (korku, belirsizlik, şüphe) ürettiğini” savundu.

New York Times muhabiri, Sky He’nin sosyal medya hesabında CZ ile yer aldığı bir fotoğrafı, ikili arasındaki çevrim içi etkileşimleri ve Sky’ın zaman zaman kullandığı “büyük kuzen” ifadesini dayanak göstererek aralarında kişisel veya ticari bağ olup olmadığını sordu. Ayrıca Sky’ın yönettiği LuckyFuture isimli projenin Binance ile ilişkisi de araştırıldı.

Zhao ise iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, “Böyle bir hikâyeyi uydurmak için ne kadar çaresiz olmalısınız? Yoksa birileri size para mı ödüyor?” ifadelerini kullandı.

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“Sky’ı Daha Önce Tanımıyordum”

CZ, Sky He’yi yalnızca Mayıs 2024’te Trump etkinliğiyle ilgili yaptığı bir paylaşımda BNB Chain logosunu gördüğünde fark ettiğini, daha öncesinde tanımadığını söyledi. LuckyFuture adlı projeden de kendi merkeziyetsiz kalıcı borsalarla ilgili bir paylaşım yapmasının ardından Sky’ın kendisine ulaşmasıyla haberdar olduğunu belirtti.

Trump veya ABD siyasetiyle Sky arasında hiçbir diyalog yaşanmadığını vurgulayan CZ, “büyük kuzen” hitabının Çinli kripto topluluklarında saygı ve samimiyet göstergesi olarak yaygın şekilde kullanıldığını ifade etti. Mizahi bir tonla, sadece Token Dubai etkinliğinde bir günde 600 selfie çektirdiğini ve birçok kişinin kendisine benzer şekilde hitap ettiğini söyledi.

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Daha Önce de WSJ ile Gerilim Yaşanmıştı

Zhao’nun medyaya yönelik çıkışı, son dönemde yaşadığı ilk kriz değil. Wall Street Journal kısa süre önce, eski Binance CEO’sunun Trump’ın World Liberty Financial girişimi için hükümet yetkilileriyle temas kurduğunu ileri sürmüştü. Aynı medya kuruluşu daha önce de Zhao’nun Trump ailesiyle Binance.US yatırımı için görüştüğünü iddia etmişti.

Bu haberlerde, CZ’nin ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından başkanlık affı almak için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Zhao, dört ay hapis cezasına çarptırılmış ve Binance’te yönetici pozisyonunda bulunması yasaklanmıştı.

8 Mayıs 2025’te CZ, Trump’tan resmi olarak af talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Talep sürecinde, benzer suçlamalarla yargılanan ve affedilen BitMEX kurucularının örnek gösterildiği belirtilmişti.