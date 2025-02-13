Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), topluluk tarafından önerilen ve köpeğinden esinlenerek oluşturulacak bir meme coin fikrini değerlendireceğini açıkladı. Daha önce bu tür tokenlara karşı mesafeli yaklaşan CZ’nin açıklaması, kripto para dünyasında heyecan yarattı.

Bakış Açısında Değişim mi?

Her şey, bir sosyal medya kullanıcısının CZ’ye köpeğinin adını ve fotoğrafını sormasıyla başladı. CZ, bu soruya şaşkınlıkla yanıt vererek, “Köpeğimin adını ve fotoğrafını paylaşınca insanlar meme coin mi oluşturuyor? Hangisinin ‘resmi’ olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Yoksa bu önemli değil mi?” diye sordu.

Konuşmanın ardından CZ, bu fikri “oldukça ilginç” bulduğunu belirterek konuyu bir-iki gün düşüneceğini söyledi. Ayrıca, BNB Chain’de meme içeriklerle daha fazla ilgilenmeyi düşündüğünü de dile getirdi.

Yapılan yorumlar, CZ’nin yeni bir meme coin başlatacağı söylentilerini tetikledi ve traderların harekete geçmesine neden oldu. Henüz resmi bir açıklama gelmese de bazı topluluk üyeleri kendi meme coinlerini çıkarmaya başladı. DEXScreener verilerine göre, “CZ’nin köpeği” olarak lanse edilen TORO isimli yeni bir token, kısa süre içinde 4.8 milyon dolar piyasa değerine ulaştıktan sonra 300 bin dolar seviyelerine geriledi.

Will post the dog pic in 3 hours, 8PM ish Dubai time. 🦮🤣 https://t.co/DkaCEDsjc3 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 13, 2025

CZ’nin Memecoin’lere Bakışı

Bu gelişme, CZ’nin meme coinler konusundaki tutumu göz önüne alındığında aslında oldukça dikkat çekici. 48 yaşındaki yönetici, daha önce bu tür tokenları “biraz tuhaf” bulduğunu ve geliştiricileri spekülatif tokenlar yerine işlevsel blockchain uygulamaları inşa etmeye teşvik ettiğini açıklamıştı.

Yakın zamanda, Binance’in test token’ı TST’nin beklenmedik şekilde değer kazanmasıyla ilgili de konuşan CZ, bu olayla Binance’in doğrudan ilgisinin olmadığını vurguladı. Ayrıca, Binance’in listeleme süreciyle ilgili eleştirilerde bulunarak, yeni tokenların listelendiğinin yalnızca dört saat önce duyurulmasını eleştirdi.

CZ, hiçbir zaman meme coin satın almadığını ve kişisel olarak ilgi duymasa da bu tür tokenların varlığından rahatsız olmadığını belirtti. Kendisini daha çok temel blockchain geliştirmelerine odaklanan bir “inşa edici” olarak tanımladı.