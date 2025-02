Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), topluluk tarafından önerilen ve köpeğinden esinlenerek oluşturulacak bir meme coin fikrini değerlendireceğini açıkladı. Daha önce bu tür tokenlara karşı mesafeli yaklaşan CZ’nin açıklaması, kripto para dünyasında heyecan yarattı.

Her şey, bir sosyal medya kullanıcısının CZ’ye köpeğinin adını ve fotoğrafını sormasıyla başladı. CZ, bu soruya şaşkınlıkla yanıt vererek, “Köpeğimin adını ve fotoğrafını paylaşınca insanlar meme coin mi oluşturuyor? Hangisinin ‘resmi’ olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Yoksa bu önemli değil mi?” diye sordu.

Konuşmanın ardından CZ, bu fikri “oldukça ilginç” bulduğunu belirterek konuyu bir-iki gün düşüneceğini söyledi. Ayrıca, BNB Chain’de meme içeriklerle daha fazla ilgilenmeyi düşündüğünü de dile getirdi.

Yapılan yorumlar, CZ’nin yeni bir meme coin başlatacağı söylentilerini tetikledi ve traderların harekete geçmesine neden oldu. Henüz resmi bir açıklama gelmese de bazı topluluk üyeleri kendi meme coinlerini çıkarmaya başladı. DEXScreener verilerine göre, “CZ’nin köpeği” olarak lanse edilen TORO isimli yeni bir token, kısa süre içinde 4.8 milyon dolar piyasa değerine ulaştıktan sonra 300 bin dolar seviyelerine geriledi.

Will post the dog pic in 3 hours, 8PM ish Dubai time. 🦮🤣 https://t.co/DkaCEDsjc3

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 13, 2025