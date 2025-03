Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), X platformundaki otomatik hesaplar, yani botlar konusunda Elon Musk’a çağrıda bulundu ve bu soruna kesin bir çözüm getirilmesini istedi.

CZ, yaptığı paylaşımda botların tamamen yasaklanması gerektiğini belirterek, yalnızca insanlarla etkileşimde bulunmak istediğini şu sözlerle vurguladı:

Ayrıca, özellikle kripto paralarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Beware of fake "cz" accounts out there. I am only using this (@cz_binance) X account. All other accounts with "cz_…" are fake, imposters, or scammers.

Please report them as you see them. I hope X do a better job on cleaning these fake accounts. https://t.co/bCft2hI5XZ

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 21, 2024