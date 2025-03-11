Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), X platformundaki otomatik hesaplar, yani botlar konusunda Elon Musk’a çağrıda bulundu ve bu soruna kesin bir çözüm getirilmesini istedi.

CZ, yaptığı paylaşımda botların tamamen yasaklanması gerektiğini belirterek, yalnızca insanlarla etkileşimde bulunmak istediğini şu sözlerle vurguladı:

“Bence X, tüm botları yasaklamalı. Burada sadece insanlarla etkileşim kurmak istiyorum (otomatik hesaplarla değil).”

Ayrıca, özellikle kripto paralarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Beware of fake "cz" accounts out there. I am only using this (@cz_binance) X account. All other accounts with "cz_…" are fake, imposters, or scammers. Please report them as you see them. I hope X do a better job on cleaning these fake accounts. https://t.co/bCft2hI5XZ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 21, 2024

CZ, yapay zeka destekli botların bilet rezervasyonu, otel ayarlamaları ve kod yazımı gibi gerçek dünya uygulamalarında işe yaradığını kabul etse de, “Onlarla sosyalleşmek zorunda değilim” diyerek neredeyse 10 milyon takipçisine düşüncelerini aktardı.

Bir kullanıcının otomatik yorumların ne kadar sinir bozucu olduğuna dair paylaşımına yanıt veren CZ, “Botlarla sohbet etmek isteseydim, özel bir pencerede Grok kullanırdım.” dedi.

CZ, Adını Kullanan Sahte Hesaplara Dikkat Çekti

Ekim 2024’te CZ, X platformundaki hesap yönetimi politikalarına dair ilk eleştirisini yaptı.

“Dışarıda çok sayıda sahte ‘cz’ hesabı var. X, bunları temizleme konusunda daha iyi bir iş çıkarabilir” diyerek takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı.

Ayrıca yapay zeka botlarını “tembel” olarak nitelendirdi ve blockchain teknolojisindeki potansiyellerine rağmen şu anki durumlarından memnun olmadığını belirtti.

The problem with AI Chatbots is that, often, I don't know what I don't know. I don't know what to ask. It would be good if it could just tell me things I should know. So lazy. 😆 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) January 23, 2025

Birçok kullanıcı bu yorumlara katılarak yapay zekanın etkili olabilmesi için insan yönlendirmesine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Öte yandan bir kripto yatırımcısı, “Ben yapay zeka analizini insan deneyimiyle ve piyasa duyarlılığıyla birleştiriyorum. En iyi ticaret kararlarını bu şekilde alıyorum.” dedi.

Kasım ayında CZ, blockchain üzerinde yapay zeka etiketleme sistemlerinin kullanılabileceğini belirterek, bunun kripto ödemelerinin hızlandırılmasına yardımcı olacağını savundu.

X’teki Spam Botlar Daha da Kötüleşti

Uzmanlara göre, Elon Musk’ın X’i satın alıp botları temizleme sözü vermesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, sorun daha da büyüdü.

Queensland Teknoloji Üniversitesi’nde X bot ağları konusunda uzman olan Timothy Graham, bazı paylaşımların yüzde 100’ünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu tespit ettii. Graham, bu botların insan kontrolü olmadan çalıştığını ve bot algılama algoritmalarını atlatmak için tasarlandığını düşünüyor. Bazı durumlarda, bir bot başka bir botun tweetine yanıt verirken, o botun da başka bir botun paylaşımına cevap verdiğini gözlemledi.