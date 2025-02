Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), kripto borsalarında kullanılan multi-sig soğuk cüzdanlara yönelik yeni saldırı modelleri konusunda uyarıda bulundu.

CZ, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, hacker’ların Bybit, WazirX ve Phemex gibi büyük borsaların sistemlerine sızarak yüksek miktarda kripto para çaldığını belirtti.

Some thoughts on the recent hack(s).

There is a pattern where hackers were able to steal large amounts of crypto from multi-sig “cold storage” solutions, as with ByBit, Phemex, WazirX and potentially others. In the most recent ByBit case, the hackers were able to make the…

