Binance’in kurucu ortağı Changpeng Zhao (CZ), kripto borsasının satılacağına dair ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bununla birlikte, Binance’in stratejik ortaklıklara ve birleşmelere açık olduğunu belirtti.

Rakiplerden Çıkan Yanıltıcı Bilgiler

CZ, 17 Şubat’ta X üzerinden yaptığı açıklamada, “Asya’daki bazı rakipler Binance’in (CEX) satıldığını iddia ediyor. Ancak bir hissedar olarak net bir şekilde söylüyorum: Binance satılık değil” dedi.

Öte yandan, büyük yatırımcıların her zaman Binance’e ilgi gösterdiğini belirten Zhao, şirketin küçük bir hisse dilimi için gelecekte yatırım alabileceğini söyledi.

Bu açıklamalar, Binance’in diğer kurucu ortağı Yi He’nin aynı gün yaptığı benzer bir açıklamanın ardından geldi. Yi He, bu iddiaların özellikle Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşmasının ardından, piyasada dikkatleri başka yöne çekmek için rakipler tarafından yayıldığını öne sürdü. Yi, tıpkı CZ gibi, Binance’in satılmadığını vurgularken şirketin birleşme, satın alma ve stratejik iş birliklerine açık olduğunu ifade etti.

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Varlık Hareketleri ve Spekülasyonlar

Binance hakkındaki söylentiler, borsada büyük çaplı varlık hareketleri yaşandığına dair haberlerin ardından gündeme geldi. 11 Şubat’ta X kullanıcısı AB Kuai.Dong, Binance’in Bitcoin varlıklarında önemli bir düşüş yaşandığını iddia etti. Ancak Binance, bunun varlık satışıyla ilgisi olmadığını ve yalnızca iç muhasebe düzenlemelerinin bir parçası olduğunu açıkladı.

CZ, yakın zamanda ABD kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek dört ay hapis cezasını tamamlamıştı. Bloomberg’e verdiği röportajda, Binance’teki kontrol hissesini satın almak isteyenlerden teklifler aldığını doğruladı. Ancak, bu teklifleri kimin yaptığına dair herhangi bir bilgi vermedi.