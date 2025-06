Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), büyük kripto bilgi platformlarına yönelik yeni oltalama saldırılarına karşı kullanıcıları uyardı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, cüzdan bağlantılarını onaylamadan önce dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

2 days ago CMC, now CT. Hackers are targeting information web sites now. Be careful when authorizing wallet connect.

For CMC, based on initial on-chain analysis, there are 39 victims with a combined loss of $18,570. @CoinMarketCap will cover all losses. https://t.co/egkekyjAYQ

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 23, 2025