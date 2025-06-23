Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), büyük kripto bilgi platformlarına yönelik yeni oltalama saldırılarına karşı kullanıcıları uyardı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, cüzdan bağlantılarını onaylamadan önce dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

2 days ago CMC, now CT. Hackers are targeting information web sites now. Be careful when authorizing wallet connect. For CMC, based on initial on-chain analysis, there are 39 victims with a combined loss of $18,570. @CoinMarketCap will cover all losses. https://t.co/egkekyjAYQ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 23, 2025

Cointelegraph’ın web sitesi Pazar günü, ön yüzüne sızan zararlı bir yazılım nedeniyle tehlikeye girdi. Kullanıcıların ekranına “CoinTelegraph ICO Airdrop’u” ve “CTG token” adıyla sahte bir pop-up yerleştirildi. Pop-up’ta cüzdan bağlayanlara 5 bin 500 dolar değerinde token vaat edildi. Sahteciliği inandırıcı kılmak için “fair launch” ve sahte bir CertiK denetimi de eklendi.

Cointelegraph ekibi saldırının ardından hızlıca harekete geçerek kullanıcıları şu şekilde uyardı:

“Bu pop-up’lara tıklamayın, cüzdanınızı bağlamayın ve kişisel bilgilerinizi girmeyin.”

Ekip ayrıca güvenlik açığını gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Öte yandan bu olaydan yalnızca iki gün önce CoinMarketCap de benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. Kullanıcılara doğrulama bahanesiyle cüzdanlarını bağlamalarını isteyen sahte bir pop-up gösterilmişti. O sırada MetaMask ve Phantom gibi cüzdan sağlayıcıları, kullanıcılar tarafından tehlikeli olarak işaretlenmişti. CoinMarketCap yetkilileri kötü amaçlı kodu hızla kaldırarak platformun güvenliğini artırmaya yönelik bir soruşturma başlattı.

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Saldırganlar yalnızca bilgi siteleriyle sınırlı kalmadı. Google arama sonuçlarında en üst sırada çıkan sahte Aave reklamlarıyla da kullanıcılar oltalama sitelerine yönlendirilerek cüzdanları boşaltıldı.

Uzmanlar ise kripto kullanıcılarını bir kez daha uyarıyor: Cüzdan bağlantısı isteyen pencerelere karşı dikkatli olun, kimlik avı girişimlerine karşı tetikte kalın.