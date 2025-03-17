Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Trump ailesinin Binance.US ile finansal bir ortaklık kurma girişiminde bulunduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. WSJ’nin (Wall Street Journal) haberini ise politik amaçlı ve gerçek dışı olarak nitelendirdi.

WSJ’nin İddiaları ve CZ’nin Yanıtı

Wall Street Journal, Trump’ın ailesine yakın isimlerle Binance.US arasında gerçekleştirilecek anlaşma için görüşmeler yapıldığını öne süren bir haber yayınladı. Habere göre, Binance ABD operasyonlarını güçlendirmek amacıyla Trump’ın müttefikleriyle iş birliği yapmayı hedefliyordu.

Bu haberin ardından CZ, 13 Mart’ta sosyal medya platformu X’te bir açıklama yaparak, “Binance.US ile ilgili hiçbir kişiyle, hiçbir şekilde bir anlaşma görüşmesi yapmadım.” Dedi ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Eski Binance CEO’su, WSJ ve başka bir medya kuruluşunun kendisiyle ilgili anlaşma yapıldığına dair bilgileri doğrulamak için en az 20 kişiye ulaştığını belirtti.

WSJ’nin haberinde, CZ’nin Trump’tan başkanlık affı almak için bir anlaşma yapmaya çalıştığı öne sürülüyordu. İddiaya göre, eğer af çıkarsa CZ tekrar Binance yönetiminde aktif bir rol alabilecekti. Ancak Zhao, bu iddiaların tamamen uydurma olduğunu ve Trump’a ve kripto sektörüne yönelik bir saldırı niteliği taşıdığını söyledi.

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Ayrıca, “önceki yönetimin kriptoya karşı başlattığı savaşın kalıntıları hâlâ devam ediyor.” diyerek sektöre yönelik düzenleyici baskıların sürdüğüne dikkat çekti.

CZ, ABD kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için hapis cezası alan tek kişi olduğunu vurguladı ve “Suç kaydı olan biri için af kötü bir şey olmaz.” dedi. Ancak asıl hedefinin kripto para ekosisteminin ABD’de ve küresel ölçekte gelişmeye devam etmesi olduğunu kaydetti.