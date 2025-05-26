Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), adının Trump’a yakın bir kripto para girişimi olan World Liberty Financial (WLFI) ile anılmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan CZ, Wall Street Journal’ın (WSJ) kaleme aldığı haberi “asılsız ve art niyetli” olarak niteledi.

Haberde, Zhao’nun WLFI’de doğrudan bir rol aldığı, hatta bazı uluslararası görüşmeleri organize ettiği öne sürüldü. Ancak Zhao, Pakistan’da WLFI adına hiçbir bağlantı kurmadığını ve iddiaların tamamının yanlış varsayımlara dayandığını belirtti. Ayrıca, Pakistanlı yetkili Saqib ile WLFI ekibi arasındaki tanışıklığın kendisinden çok önceye dayandığını, kendisinin ise Saqib ile ilk kez o seyahatte görüştüğünü söyledi.

Another hit piece from Wall Street Journal. WSJ instead of doing journalism, has pretty much resorted to Cunningham’s Law, with negative intentions. "Cunningham's Law: The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question; it's to post the wrong answer."… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) May 23, 2025

“Ben Kimsenin Aracısı Değilim”

Haberde Zhao’nun WLFI kurucularından Zach Witkoff’un yurt dışı ziyaretlerinde devreye giren bir ‘düzenleyici’ gibi davrandığı iddia ediliyor. Ancak CZ, bu tür bir rolü asla üstlenmediğini vurgulayarak WSJ’yi “kripto para karşıtı çevrelerin sözcüsü gibi davranmakla” suçladı.

Kendisine gönderilen soruların da “yanlış varsayımlar ve ima dolu” olduğunu ifade eden Zhao, WSJ’nin bilinçli olarak algı oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

WSJ: Trump Bağlantıları, Özel Çıkarlarla İç İçe Geçmiş Olabilir

WSJ’nin araştırmasında, WLFI’nin diplomatik ilişkilerle özel kripto yatırımlarını nasıl iç içe geçirdiği sorgulandı. Projenin arkasındaki isimlerden Steve Witkoff, Trump yönetiminde Orta Doğu özel temsilcisi olarak görev yaparken, oğlu Zach Witkoff da WLFI’nin iki milyar dolarlık bir kripto anlaşmasına dahil olmuştu.

Raporda, kamu görevleriyle özel kripto çıkarlarının birbirine karıştığı belirtiliyor. Ayrıca Zhao’nun, kara para aklama suçlamaları nedeniyle aldığı cezanın affı için Trump yönetiminden af talep ettiğine de yer verildi. Bu durum, CZ’nin WLFI ile yakınlaşma çabalarının perde arkasında başka motivasyonlar olabileceği iddialarını beraberinde getirdi.

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Zhao: “ABD’de Kripto Büyümesin Diye Uğraşıyorlar”

CZ, WSJ’nin daha önce de kendisi hakkında hatalı haberler yayımladığını hatırlatarak bu son haberin de bilinçli bir karalama kampanyasının parçası olduğunu savundu.

Nisan ayında WSJ, Zhao’nun Tron kurucusu Justin Sun’a karşı ifade vermeyi kabul ettiğini öne sürmüş, ancak CZ bu iddiayı da reddetmişti. Zhao’ya göre bu tür haberler, ABD’de kripto ekosisteminin büyümesini engellemek isteyen odakların etkisiyle hazırlanıyor.