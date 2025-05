Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), adının Trump’a yakın bir kripto para girişimi olan World Liberty Financial (WLFI) ile anılmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan CZ, Wall Street Journal’ın (WSJ) kaleme aldığı haberi “asılsız ve art niyetli” olarak niteledi.

Haberde, Zhao’nun WLFI’de doğrudan bir rol aldığı, hatta bazı uluslararası görüşmeleri organize ettiği öne sürüldü. Ancak Zhao, Pakistan’da WLFI adına hiçbir bağlantı kurmadığını ve iddiaların tamamının yanlış varsayımlara dayandığını belirtti. Ayrıca, Pakistanlı yetkili Saqib ile WLFI ekibi arasındaki tanışıklığın kendisinden çok önceye dayandığını, kendisinin ise Saqib ile ilk kez o seyahatte görüştüğünü söyledi.

Another hit piece from Wall Street Journal. WSJ instead of doing journalism, has pretty much resorted to Cunningham’s Law, with negative intentions.

"Cunningham's Law: The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question; it's to post the wrong answer."…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) May 23, 2025