Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), kripto para ve blockchain düzenlemeleri konusunda bazı hükümetlere resmi ve gayriresmi danışmanlık yapmaya başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov, Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı’nın CZ ile kripto para ve blockchain ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Bu iş birliği kapsamında CZ, altyapı ve teknoloji desteği sağlayacak, teknik uzmanlık sunacak, kripto para ve blockchain alanlarında danışmanlık hizmetleri verecek ve eğitim projeleri yürütecek.

A Memorandum of Understanding has been signed between the National Investment Agency under the President of the Kyrgyz Republic

and Changpeng Zhao (CZ)



In accordance with the Memorandum, the parties intend to cooperate in the development of the cryptocurrency and blockchain… — Sadyr Zhaparov (@sadyrzhaparovkg) April 3, 2025

Cumhurbaşkanı Japarov, konuyla ilgili X (eski Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda söz konusu gelişmeyi duyurdu ve Kırgızistan hükümetine kripto ve blockchain teknolojileri konusunda danışmanlık yapmayı ülke ekonomisini güçlendirme yolunda bir adım olarak değerlendirdi.

CZ, Cumhurbaşkanının paylaşımına yanıt vererek “Kripto benimsenmesi, her seferinde bir ülke. Ayrıca bir devlet başkanını X’e getirdim.” ifadelerini kullandı.

I officially and unofficially advise a few governments on their crypto regulatory frameworks and blockchain solutions for gov efficiency, expanding blockchain to more than trading. I find this work extremely meaningful. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) April 3, 2025

Hükümetlere Kripto Konusunda Danışmanlık Veriyor

CZ, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı ayrı bir paylaşımda, bazı hükümetlere kripto düzenlemeleri ve blockchain çözümleri konusunda resmi ve gayriresmi olarak danışmanlık yapmaya başladığını açıkladı. Ayrıca blockchain’in yalnızca ticaret için değil, çok daha geniş bir kullanım alanı için yaygınlaştırılmasına yardımcı olacağını da belirtti.