Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), kripto para ve blockchain düzenlemeleri konusunda bazı hükümetlere resmi ve gayriresmi danışmanlık yapmaya başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov, Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı’nın CZ ile kripto para ve blockchain ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Bu iş birliği kapsamında CZ, altyapı ve teknoloji desteği sağlayacak, teknik uzmanlık sunacak, kripto para ve blockchain alanlarında danışmanlık hizmetleri verecek ve eğitim projeleri yürütecek.

A Memorandum of Understanding has been signed between the National Investment Agency under the President of the Kyrgyz Republic

and Changpeng Zhao (CZ)



In accordance with the Memorandum, the parties intend to cooperate in the development of the cryptocurrency and blockchain…

— Sadyr Zhaparov (@sadyrzhaparovkg) April 3, 2025