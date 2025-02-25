Eski Binance CEO’su, geçtiğimiz yıl boyunca Bitcoin için büyük bir yükseliş faktörünün etkili olduğuna dikkat çekti.

Changpeng Zhao (CZ), resmi X sosyal medya platformunda topluluğa hitap ederek mevcut kripto piyasasında yaşanan büyük çöküş hakkında kendi görüşlerini paylaştı. İlginç bir şekilde, devasa Bitcoin düşüşüne rağmen olumlu bir bakış açısı sundu.

CZ, Olumlu Bakışını Sürdürüyor

CZ, kripto meraklısı @Spigg1115 adlı kullanıcının X’teki bir paylaşımına yanıt verdi. Kullanıcı, kripto piyasası büyük bir kan kaybetse de şu an için paniğe kapılacak bir şey olmadığını belirtti.

Ayrıca topluluğa geçen yıl Bitcoin ve diğer büyük kripto paralara – yalnızca ETH, BNB, BTC ve SOL belirtilmiş – şu an olduğundan çok daha düşük seviyelerde işlem gördüğünü hatırlattı. Bitcoin’in 54 bin dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten kullanıcı, BNB’nin 401 dolardan işlem gördüğünü ve SOL’un ise 109 dolarda olduğunu ifade etti.

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CoinMarketCap verilerine göre mevcut durumda, Bitcoin devasa yüzde 8’lik düşüşün ardından 89 bin 214 dolardan işlem görürken, BNB 610 dolardan alınıp satılıyor ve SOL ise 140,89 dolardan işlem görüyor.

Buradaki tek istisna, BTC’den sonra piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum. Zira geçen yıl bu gün, Ethereum 3 bin 178 dolardan işlem görürken, şu an 2 bin 424 dolara gerilemiş durumda.

CZ, bu tweeti alıntılayarak yorum olarak iki emoji ekledi (bir mikroskop ve bir teleskop). Böylece sanki kripto topluluğunu doğru ölçekle kripto piyasasına bakmaya çağırıyormuş gibi bir anlam vermiş oldu.