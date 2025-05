Merkeziyetsiz finans protokolü Curve Finance, internet sitesinin DNS kayıtlarının değiştirilerek kullanıcıların sahte bir adrese yönlendirildiğini duyurdu.

Ekip, saldırıya rağmen akıllı kontratların güvende olduğunu ve kullanıcı fonlarının etkilenmediğini belirtti.

Saldırı, 13 Mayıs Pazartesi öğleden sonra fark edildi. Açıklamada, siber saldırganların DNS kayıtlarını değiştirerek kullanıcıları kötü amaçlı bir IP adresine yönlendirdiği belirtildi. Curve arayüzünü taklit eden sahte site, kullanıcıları cüzdanlarını bağlamaya ve token transferlerini onaylamaya ikna etmeye çalıştı.

While all smart contracts are safe, the domain name points to a malicious site which can drain your wallet!

We are investigating and working on recovering the access.

No sign of a compromise on our side https://t.co/YUmwtwt5PH

— Curve Finance (@CurveFinance) May 12, 2025