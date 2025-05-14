Merkeziyetsiz finans protokolü Curve Finance, internet sitesinin DNS kayıtlarının değiştirilerek kullanıcıların sahte bir adrese yönlendirildiğini duyurdu.

Ekip, saldırıya rağmen akıllı kontratların güvende olduğunu ve kullanıcı fonlarının etkilenmediğini belirtti.

Saldırı, 13 Mayıs Pazartesi öğleden sonra fark edildi. Açıklamada, siber saldırganların DNS kayıtlarını değiştirerek kullanıcıları kötü amaçlı bir IP adresine yönlendirdiği belirtildi. Curve arayüzünü taklit eden sahte site, kullanıcıları cüzdanlarını bağlamaya ve token transferlerini onaylamaya ikna etmeye çalıştı.

While all smart contracts are safe, the domain name points to a malicious site which can drain your wallet! We are investigating and working on recovering the access. No sign of a compromise on our side https://t.co/YUmwtwt5PH — Curve Finance (@CurveFinance) May 12, 2025

Curve, saldırının yalnızca DNS katmanıyla sınırlı kaldığını ve protokol altyapısının zarar görmediğini açıkladı. Güvenlik ekibi hızla müdahale ederek sorunu izole etti, alan adı sağlayıcısıyla iletişime geçti ve durumu çözmek için güvenlik ortaklarıyla birlikte çalışmalara başladı. Şirket, güvenlik önlemlerinin saldırıdan önce de aktif olduğunu vurguladı.

Blokzincir güvenlik şirketi Cyvers’ın kurucu ortağı Meir Dolev, DNS saldırılarının sosyal mühendislik tekniklerine dayandığını belirtti. Dolev, saldırganların genellikle alan adı sistemindeki açıkları hedef alarak kullanıcıları fark ettirmeden sahte sitelere yönlendirdiğini ifade etti.

Saldırı İlk Değil

Öte yandan Curve daha önce de benzer saldırılara maruz kalmıştı. 2022’de DNS kayıtlarının ele geçirilmesiyle kullanıcılar sahte siteye yönlendirilmiş, yaklaşık 570 bin dolar kayıp yaşanmıştı. Olayın ardından şirket, şüpheli işlem onaylarının iptal edilmesini önermiş ve Ethereum Name Service’e geçiş çağrısı yapmıştı.

2023’te ise Vyper programlama dilindeki bir açık, CRV/ETH havuzunu etkileyen yeni bir saldırıya yol açmış ve toplamda 24 milyon dolar civarında kayıp yaşanmıştı.