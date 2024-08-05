Kripto vadeli piyasasında geçtiğimiz 24 saatte 1 milyar dolardan fazla değerde pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin, ABD’de resesyon endişelerinin arttığı ve Orta Doğu’da tansiyonun yükseldiği yeni haftaya yüzde 15 değer kaybı ile başladı. Kripto para, şubat ayından beri ilk kez 50 bin dolara geriledi.

Uzmanlar Bitcoin’de düzeltmenin daha da derinleşeceğini düşünüyor.

Bitcoin’de Kayıp Sürecek

Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant, yeni analizinde Bitcoin’in 40 bin dolara kadar düşebileceği konusunda uyardı. Platform, yatırımcıların Kasım 2022’den beri görülen en yüksek gerçekleştirilmemiş zarar düzeyine ulaştığını vurguladı.

Güncel düzeltme, piyasa duyarlılığında da önemli bir değişimi simgeliyor. Ekonomik koşulların belirsizleşmesiyle zararını hafifletmek isteyen yatırımcıları, satış baskısını artırdı.

Bitcoin fiyatındaki düzeltme ile birlikte, IntoTheBlock verilerine göre kârda olan yatırımcı oranı da yüzde 75’e geriledi. Bu oran, Bitcoin’in 39.000 dolar civarında seyrettiği ocak oyundan beri görülen en düşük düzeyi temsil ediyor.

Bitcoin artan satış baskısından etkilenen tek varlık olmadı. Ethereum, son 24 saatte yüzde 22’den daha fazla düşerek 2260 dolara geriledi. Aynı süreçte Solana yüzde 18,2, XRP ise yüzde 16,6 düştü. Dogecoin’in değer kaybı ise yüzde 20’yi aştı.

Kripto para piyasasında kanın gövdeyi götürmesinin ardından, vadeli piyasasında 24 saatte tasfiye edilen pozisyon değeri 1 milyar doları aştı. CoinGlass verilerine göre, bu pozisyonların 920 milyon dolar kadarını uzun pozisyonlar oluşturuyor.

Vadeli piyasasında en büyük zararı Bitcoin gördü. Toplam 371 milyon dolar değerinde Bitcoin pozisyonu kapatıldı. Onu 353 milyon dolar ile Ethereum izliyor. Son 24 saatte 280 binin üzerinde yatırımcının pozisyonu likide edildi. Kripto piyasasının duyarlılığı da “korku” bölgesine geriledi.