CryptoQuant analistleri Bitcoin’de kısa vadede bir fiyat düzeltmesi yaşanabileceğine dikkat çekti.

Zincir üstü ölçümler, 2024 yılının Bitcoin ve kripto paralar için olumlu bir yıl olacağına işaret ediyor. Kripto para analitik platformu CryptoQuant tarafından hazırlanan bir rapora göre Bitcoin’de 2024 yılında olumlu gidişatı tetikleyebilecek gelişmeler arasında blok ödülü yarılanması, stabilcoin likiditesindeki artış, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler ve makroekonomik koşullar yer alıyor.

Bitcoin 2024 Yılında Nasıl Bir Performans Sergileyecek?

CryptoQuant raporunda Bitcoin’de P&L Endeksinin son bir yıllık hareketli ortalamanın üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor ve ısı haritasındaki aşırı ısınmış alandan uzak olduğu için kripto piyasasının 2024’e bir boğa döngüsüne başlayabileceği belirtiliyor.

Rapora göre zincir üstü ölçümler Bitcoin’in orta vadede 54.000 dolar ile 160.000 dolar aralığında döngü zirvesine ulaşacak. Bununla birlikte 2021-2022 yıllarında 54.000 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olarak çalıştığını belirtmek gerekiyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı 2024 yılının Nisan ve Mayıs ayları arasında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasının da etkisiyle 54.000 dolar direncini desteğe dönüştürebilir. Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasıyla birlikte ağdaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek.

Bitcoin (BTC) fiyatı, 2020 yılında gerçekleşen bir önceki blok ödülü yarılanmasının ardından gerçekleşen boğa sezonu zirvesinde 9 kat artış yaşadı. Genellikle BTC fiyatı blok ödülü yarılanmasını takip eden 1 ile 1,5 yıllık zaman diliminde yükseliş trendini sürdürüyor.

Öte yandan enflasyondaki gerileme nedeniyle Fed’in faizleri düşürmeye başlayacağına dair beklentiler de BTC fiyatında yükselişleri tetikleyebilir.

Bitcoin’de (BTC) Fiyat Düzeltmesi Olasılığı

Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması, makroekonomik koşulların yanı sıra SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararı da merakla bekleniyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması durumunda BTC’ye 150 milyar dolarlık sıcak sermaye girişi yaşanacağı tahmin ediliyor. Sonuç olarak BTC’nin toplam piyasa değeri 930 milyar doların üzerine yükselebilir.

Öte yandan stabilcoin’lerin likiditesindeki artış da 2024 yılında Bitcoin’in performansını olumlu etkileyebilir. Stabilcoin’lerin toplam piyasa değeri Ekim ayından bu yana 8 milyar dolarlık artış yaşadı. Doğal olarak bu, kripto para piyasasında likiditenin arttığı anlamına geliyor ve olası bir boğa sezonu işareti olarak yorumlanıyor.

CryptoQuant analistleri ise Bitcoin’de kısa vadede fiyat düzeltmesi yaşanabileceğini öngörüyor. Bu beklentinin nedeni, kısa vadeli yatırımcıların yüksek boyutlu gerçekleşmemiş kârların üzerinde oturması.

CryptoQuant raporunda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Ayrıca, Bitcoin Madenci Kâr/Zarar Sürdürülebilirliği, blok ödüllerinin değerinin sürdürülemez derecede yüksek seviyelere (kırmızı alan) çıktığını gösteriyor, bu da fiyatların düzeltme moduna girmesinin muhtemel olduğu anlamına geliyor.